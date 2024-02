Abbattere stereotipi e formare professioniste: il progetto Engie contro il gender gap

La fase più critica alle scuole medie e superiori

Quel soffitto di cristallo da abbattere

L’Italia ha bisogno di professioniste qualificate nei settori scientifici

Ragazzi e ragazze insieme nel cambiamento

Glisi sconfiggono a. Uno dei tasselli più importanti del gender gap è proprio la scelta del. Perché, se è vero che leormai rappresentanonelle università, la questione è che, ancora oggi, i cliché tengono lontane le ragazze da alcuni tipi di formazione e da alcuni mestieri . E tutto ciò ha enormi conseguenze sul futuro delle donne stesse e della società tutta. A questo proposito è nato(Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering), un progetto europeo che mira a stimolare l'interesse delle nuove generazioni per lo studio dellee delleassociate.Un percorso, questo di Engie, intrapreso dal 2020 da ben, e di cui si tireranno le fila nel mese di ottobre, a Bruxelles. Lì si deciderà quali saranno le azioni future che si potranno intraprendere. Il focus è sempre sulle ragazze e sui ragazzi. "Questa è l’età in cui si formano le prime idee sul proprio futuro - spiega Silvia Giuliani, ricercatrice dell’Istituto di scienze marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha preso parte al progetto -. Al contempo certi temi di studio non sono affrontati con dovizia di particolari. Nessuno ti spiega, per esempio, cosa è la geologia. Dunque, l’idea del progetto è proprio questa: andare ad intercettare i ragazzi in unae fondamentale per lo sviluppo delle proprie propensioni e aiutare al contempo gli insegnanti ad affrontare certi temi in modo più accattivante e interessante per le ragazze”.Le sfide per colmare il divario di genere sono ancora maggiori neie nelle carriere strettamente legate ai campi delle materie prime, tradizionalmente considerate maschili. Anche se nel tempo qualcosa è cambiato. "Negli ultimi anni si è osservato negli atenei unper lee contemporaneamente quello per quelle. Il punto è che nel post laurea, e nei percorsi successivi della carriera, le donne ancora si trovano ad affrontare delle difficoltà legate alladelle loro carriere - continua Giuliani -. Le neolaureate iniziano con tanto entusiasmo, sono brave, ma poi non riescono a raggiungere i livelli più alti di carriera . I motivi sono tanti e legati alla gestione dei vari aspetti della loro vita: la famiglia, i figli, il lavoro e gli stereotipi culturali. Quante volte si sente dire che un lavoro non era adatto ad una donna anche nelle aziende in cui, è bene ricordarlo, le donne sono quasi tutte occupate nei settori amministrativi ma non sul campo".Il progetto Engie è più attuale che mai. Basti pensare che la situazione creata dallaha messo sotto gli occhi di tutti la crescente dipendenza dell’Ue dalle materie prime provenienti dall’estero. Questo rende il Belpaese altamente vulnerabile ai problemi legati alle oscillazioni del mercato ed alla carenza di personale esperto. Un quadro che mette in evidenza la necessità di formarenei settori scientifici. Anche perché isono un valore aggiunto nelle aziende, come spiega la dottoressa Giuliani: "Certamente i gruppi di lavoro composti da uomini e donne sono più difficili da gestire ma i risultati del lavoro sono più interessanti e creativi”.Le strategie messe a punto dai ricercatori sono state acquisiste attraverso un recupero di esperienze pregresse. “La prima cosa è proporre alle ragazze deia cui ispirarsi, raccontando storie di donne che hanno agito come pioniere o che hanno avuto importanti risvolti in campo scientifico ma che non sono stati riconosciuti – ha spiegato Silvia Giuliani del Cnr -. Il secondo aspetto è coinvolgere gli studenti in, che mostrino loro come si svolge realmente una professione , nel mio caso quella della ricercatrice. Inoltre è importante una programmazione attenta delle attività che devono essere assolutamente inclusive. Il nostro obiettivo non è solo quello di incoraggiare le ragazze ma di creare le condizioni affinché si possa verificare un”. Dunque includere è l’imperativo categorico, affinché non si sostituiscano stereotipi con altri stereotipi.