Edy Angelillo, attrice versatile sul palcoscenico, 'pasionaria' gentile dei diritti nella realtà

Bella, veneziana, rossa di capelli. Edy Angelillo. Dopo aver studiato danza, recitazione e mimo debutta negli anni '70 come 'ragazza del mese' nello spettacolo televisivo 'Domenica in'. Incide dischi, si esibisce come ballerina fino al suo esordio nel cinema recitando con attori come Sordi e Francesco Nuti nell’indimenticabile film 'Madonna che silenzio c’è stasera'. Attrice versatile, è comparsa in diverse serie televisive di successo e ha dimostrato grande senso del palcoscenico interpretando personaggi ai quali ha sempre impresso le caratteristiche di una personalità unica, esuberante e al contempo ricca di capacità introspettiva. Tra le tante rappresentazioni teatrali da ricordare 'Carmela e Paolino' in cui Angelillo ha recitato accanto al grande Gennaro Cannavacciuolo, attore di straordinaria eleganza e sensibilità prematuramente scomparso di recente.

tematiche sociali e dei troppi problemi irrisolti nel nostro Paese, legati alle questioni dell’ Pur non essendosi mai posta sulle barricate, Edy è estremamente sensibile nei confronti dellee dei troppinel nostro Paese, legati alle questioni dell’ inclusione , della differenza di genere ma a anche al malgoverno e alla miopia di certa politica . La sua aria da pasionaria fa pensare a una di quelle eroine del Sudamerica pronte a difendere la propria causa a suon di fucilate. Ma lei è invece sobria, misurata e razionale come il segno della vergine impone. Lotta, ma lo fa in silenzio facendosi paladina di cause che sostiene nei modi che reputa idonei e parla quando sa che farlo è utile per essere di esempio con la sua arte e, a casa, con suo figlio educandolo al rispetto e alla cura di chi è più debole.

"È il risultato dei principi con cui cresciamo. Pur non essendo stata in prima linea, né avendo mai personalmente intrapreso battaglie sul fronte della rivendicazione dei diritti sociali, ho sempre cercato nel mio piccolo di fare quanto posso in quella direzione. Innanzitutto mi adopero a insegnare a mio figlio determinati valori: senza questa base di partenza è difficile pensare che gli uomini del futuro possano avere cervello per gestire la propria vita e un rapporto equilibrato con gli altri. C'è davvero tanto da fare in questa direzione e se esistono ancora troppi diritti negati , un eccesso di violenza e insopportabili muri fatti per dividere, è solo la conseguenza di un grave difetto culturale, lontano dall’essere corretto per evidente inadeguatezza. Ecco perché trovo indispensabile lavorare sui propri figli da subito, divenendo per prima cosa un giusto modello da seguire. Così non esito a firmare petizioni online e a mostrare tutta la sensibilità possibile nei confronti della salvaguardia dei diritti calpestati e per dare un senso a tutto questo faccio scelte precise cui va tutta la mia solidarietà.”

"L’anno scorso ho debuttato con uno spettacolo che si intitola 'Que serà' assieme a Paolo Triestino in cui si affronta, pur nella maniera leggera della commedia, un argomento piuttosto delicato e ostico come l’eutanasia . Il testo di Roberta Skerl è, in apparenza, lieve e molto divertente, la gente ride finché il racconto non arriva ,come un’onda improvvisa, a coinvolgere emotivamente e a commuovere lo spettatore. Purtroppo da noi in Italia la questione legata all’eutanasia rimane un tabù specialmente per ragioni etico-religiose. Credo che ciascuno dovrebbe essere padrone della propria vita in piena e totale libertà. Se a un certo punto voglio chiudere con la mia esistenza, diventata insopportabile per via di una condizione patologica incurabile che causa troppe sofferenze, devo sentirmi libera di mettere la parola fine. Naturalmente ognuno ha facoltà di vederla come meglio crede in base alle proprie convinzioni.

La cosa difficile da comprendere è che si indicono referendum su questioni abbastanza marginali tralasciando argomenti di centrale importanza per tutta la società. Identica autodeterminazione dovrebbe esistere in tema di aborto . Mi riferisco in particolare a quanto accade in America . Una donna che sceglie di abortire lo fa certamente per una serie di motivi, spesso molto ben ponderati. La legge non può reprimere questo sacrosanto diritto, peraltro già acquisito e largamente sancito da precedenti decisioni in materia. Ritengo perciò allucinante quello che sta accadendo negli Stati Uniti: un impressionante passo indietro che ci ha catapultati nel medioevo".

"Indignazione e irritazione. Ma anche incapacità di stupirmi di fronte allo scontato e infelice spettacolo di una politica sempre più inadeguata a capire, sostenere e farsi interprete degli autentici bisogni della gente. Purtroppo questo, forse per via della globalizzazione, non accade ormai solo nel nostro Paese. Però io abito a Roma. Ne vogliamo parlare? Nella mia vita non avevo mai assistito a un degrado tale. Sporcizia dappertutto, cattivi odori, cumuli di immondizia in attesa di essere (forse) ritirata, strade ridotte a uno stato pietoso. Viviamo nell’incuria assoluta e niente cambia nella sostanza qualunque sia il sindaco e la sua giunta".

"Secondo me bisogna sempre distinguere tra persone perbene e quelle che non lo sono, cosa che vale esattamente anche per gli italiani da generazioni. In poche parole non si deve fare di tutta l’erba un fascio. Mi capita di avere contatti con cinesi, pakistani, africani che abitano a pochi passi da me, alcuni addirittura nel mio stesso condominio e non ho mai avuto problemi. Il mio portinaio, ad esempio, è dello Sri Lanka, una persona deliziosa con moglie e tre figli. Naturalmente mi tengo alla larga dai brutti ceffi, ma questo vale in ogni caso. Trovo invece incredibile che si neghi ancora lo i

us soli

a ragazzi nati qui, italiani a tutti gli effetti con tanto di accento locale, e invece non riconosciuti tali in termini di legge.”

"Beh, certo. Difficile dimenticare quello che richiama la tua attenzione da una macchina, tu ti giri e scopri che si sta dedicando a faccende irripetibili… E se questo capita quando hai 13 o 14 anni diventa una violenza terribile capace di segnarti: un trauma che rimane impresso a vita. Mentre devo riconoscere che in ambito lavorativo sono stata sempre rispettata e mai nessuno si è azzardato a fare avance oltre i confini del lecito. Forse è stato il mio atteggiamento in qualche modo scoraggiante a difendermi, tenendo ad ogni modo ben presente che gli uomini dovrebbero essere in grado di fermarsi in tempo quando una donna oppone un netto no".

Che rapporto ha con l'omosessualità. Le mai capitato di interpretare ruoli del genere?