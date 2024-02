Kristen Stewart si unisce alla protesta "Donne, vita, libertà" contro il regime iraniano

La protesta per i diritti umani in Iran alla Berlinale

Il ruolo del cinema e degli artisti nella rivolta

Le richieste al governo iraniano

Lesono un tema che esula il semplice ambito politico e che è entrato ormai a pieno diritto nel dibattito pubblico. Come accaduto con la guerra in Ucraina, così come, prima ancora, per il ritorno dei talebani in Afghanistan. Accadimenti che non possono lasciarci indifferenti, nemmeno quando si parla di spettacolo , settore apparentemente lontano da questi argomenti, ma che invece su quello che accade fuori dal set dimostra una sensibilità spiccata In questo contesto si colloca la presa di posizione dell'attrice americanaa favore deidurante il Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2023. Come riporta Variety, sabato 18 febbraio sul tappeto rosso della kermesse tedesca, la candidata all'Oscar, 32 anni, quest'anno presidente della giuria alla, si è unita a registi e attori iraniani in una manifestazione contro il regime repressivo del Paese con lo slogan "". Il gruppo di professionisti del settore cinematografico reggeva cartelli con la scritta, diventata un grido di battaglia per gli attivisti antigovernativi per i diritti umani che da settembre protestano in tutto il mondo. La Stewart si è unita alla direttrice esecutiva della Berlinale Mariëtte Rissenbeck e al direttore artistico Carlo Chatrian, nonché al collega membro della giuria e star irano-americana di "The Siren", Golshifteh Farahani. Anche la regista del film, Sepideh Farsi, e l'attrice di "Holy Spider", Zar Amir Ebrahimi , hanno partecipato alla dimostrazione silenziosa di sabato in vista della prima di "Bai Ta Zhi Guang" ("The Shadowless Tower") di Zhang Lü.Farsi ed Ebrahimi hanno anche partecipato al panel "" prima della manifestazione. Stando a quanto si legge su The Hollywood Reporter, inoltre, poiché nel corso degli anni il festival del cinema di Berlino è diventato un, il gala di apertura di giovedì ha resonel contesto dell'invasione in corso da parte della Russia. Nel frattempo, sul tappeto rosso si sono svolte alcune manifestazioni a favore dei diritti delle donne in Iran , dele di salari equi per i lavoratori dei cinema tedesco. "Che vi piaccia o no, questo festival in particolare, da sempre,", ha detto Stewart alla conferenza stampa di apertura.Ebrahimi, nata a Teheran e costretta a fuggire dall'Iran nel 2008, ha dichiarato che la comunità di registi che ancora risiede nel Paese sta diventando sempre più coraggiosa nello sfidare il governo iraniano integralista: "Hanno semplicemente. Vogliono far parte di qualcosa di importante", ha detto alla giuria. "Vogliono fare qualcosa senza censura , senza il controllo del governo, e ciò comporta rischi per le loro carriere in Iran e". "Abbiamo sempre discusso su quale dovesse essere il nostro ruolo nel cinema – ha concluso l'attrice –. Non siamo attivisti. Non siamo politici. Ma questo è un atto importante come regista".Le proteste nella Repubblica Islamica sono scoppiate in varie città del Paese, per poi diffondersi in tutto il mondo , da settembre, quando Mahsa Amini , ragazza curda di 22 anni, è stata arrestata dalla polizia morale del Paese per non essersi coperta correttamente i capelli in pubblico con il velo, come richiesto dalla legge. È morta sotto la custodia della polizia tre giorni dopo. Sul red carpet della Berlinale, sabato, sono apparsi cartelli con le foto delle giornaliste iraniane Niloofar Hamedi ed Elaheh Mohammadi, arrestate per aver raccontato la morte della 22enne. I manifestanti hanno anche chiesto il rilascio dell'artista dissidente, accusato di diffondere propaganda e che potrebbe rischiare la pena di morte.