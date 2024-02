Sanremo, il gran finale: scaletta, ospiti e il messaggio di Zalensky. Nessuna donna tra i favoriti

Gli ospiti della serata finale

Comunque vada. All'Ariston è tutto pronto per la volata finale, questa sera, in cui verrà proclamato il vincitore del Festival di Sanremo. Ma intanto, in attesa di sapere chi alzerà l'ambito trofeo, i risultati finora fatti registrare dimostrano che la 73^ edizione è stata fenomenale. In termini di pubblico, innanzitutto, visti i numeri difatti registrare nelle prime quattro serate, in particolare durante la puntata dedicata ai duetti: "È una grande soddisfazione per l'azienda, per la squadra che lavora sul Festival e mia personale che la serata di ieri abbia ottenuto il", sottolinea soddisfatto l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes commentando i dati Auditel. "Non avveniva da un altro secolo, da un'altra epoca". C'era poi il record assoluto fatto registrare dai partecipanti al FantaSanremo , mai così tanti, a dimostrazione che il Festival della Canzone italiana sa stare al passo coi tempi e oggi attrae tanto un pubblico adulto, affezionato, quanto i più giovani. Quello del 2023, ancor prima della finale, è già ildi sempre: con 9,7 milioni di interazioni generate nella quarta giornata, il totale di persone che hanno parlato, commentato, reagito a post, stories e reel su Sanremo ha raggiunto quota 38,5 milioni, in crescita del 15% rispetto al dato complessivo finale dell'edizione 2022. Ne sa qualcosa Amadeus , che col suo profilo Instagram aperto nel corso della serata inaugurale dalla Ferragni ha giàInsomma si prospetta un finale col botto. Ma si sa,e nemmeno gli orari quasi proibitivi hanno spento l'entusiasmo degli italiani, affezionati allo show diventato ormai sempre più una vetrina anche sociale e politica . L'accoppiata Amadeus-Gianni Morandi, questa sera sarà nuovamente affiancata dall'imprenditrice digitale, che torna sul palco del Teatro Ariston dopo aver aperto la kermesse musicale martedì 7 febbraio, con i suoi abiti manifesto e il monologo alla sé bambina, che hanno acceso fin da subito il dibattito intorno al Festival. Maratona musicale a parte , con i 28 artisti che si esibiranno per un ultima volta prima della- inedito di questa edizione - e in attesa della proclamazione dei vincitori (i bookmaker hanno già detto la loro, Marco Mengoni, ma gli avversari non mancano), saranno grandi ospiti italiani e internazionali a dare il la alla serata. Dai, che porteranno sul palco i loro successi più iconici, ma anche l’ultimo singolo "Ghosts Again", ai nostri Ornella Vanoni , che terranno incollati alla tv gli spettatori più agé. E ancora l’attrice, che parlerà del successo della fictio Rai "Lolita Lobosco", l'esibizione disulla Costa Smeralda Sanremo e quella di Achille Lauro nel palco esterno, e infine, a tarda serata, sarà il momento del tanto criticato messaggio del presidente ucraino Un "caso" che ha fatto discutere per settimane tra favorevoli e tanti contrari, spingendo anche la politica a prendere posizione. Il leader di Kiev era stato inizialmente annunciato come ospite, poi ridimensionato con un video e, infine, declassato a unche verrà letta - si dice intorno all'1.15 - dal direttore artistico Amadeus al termine della gara dei big. Ma alla guerra si farà riferimento anche con l'esibizione del, dopo l'esibizione dei cantanti della Top 5. Intanto nella città dei fiori è in corso di svolgimento il, organizzato dal collettivo Pecora Nera, proprio contro il messaggio di Zelensky e il continuo invio di armi all'Ucraina. "a una parte belligerante. Quindi noi oggi abbiamo radunato tantissimi gruppi: partiti politici, ma anche semplici collettivi e cittadini, che arrivano da tutta Italia, per far sentire la nostra voce, quella della maggior parte del popolo italiano, che non vuole più inviare armi all'Ucraina". Questo il messaggio che è partito da Pian di Nave di Sanremo: alla manifestazione erano presenti già circa trecento manifestanti, con il momento clou nel pomeriggio odierno. "Prima di tutto siamo per la pace, più che contro qualcosa - spiegano gli organizzatori Alessandra Cannavò e Fabio Zagari della Pecora Nera -. Abbiamo organizzato questa manifestazione per sensibilizzare la popolazione su ciò che sta succedendo e sta facendo il nostro governo, che continua a a coinvolgerci sempre più in una situazione bellica, che sta diventando insostenibile".Mail Festival di Sanremo 2023? Scaramanzia a parte, inevitabile iniziare a tirare le somme su quelli che sono dati per favoriti tra i 28 artisti in gara, per la vittoria finale. In testa al momento c’è Marco Mengoni , che durante la conferenza stampa al Casinò in vista della serata finale si è commosso: "Io, purtroppo, credo di avere un grandissimo problema che è uno dei miei più grandi difetti:", ha spiegato senza riuscire a nascondere gli occhi lucidi. "Che io venga sentito in questo modo. È bello vivere nel sogno delle fate e non in quello dei mostri", ha affermato facendo riferimento al tema di "Due Vite", il brano con cui, dopo aver inanellato anche la vittoria nella serata delle cover con "Let it be", è in testa alla classifica del Festival alla vigilia della finale e si avvia verso una vittoria annunciata. Ilè un testa a testa tra. Solo al quinto posto la prima donna,(al quarto posto temporaneo Mr Rain, che ha convinto con la sua "Supereroe" intonata insieme a sette bambini), anche se i bookmaker darebbero come favorita tra le artiste Elodie . Ma nessuna delle due sembra avere grosse chance per il podio, preannunciato tutto al maschile.Per la serata finale cambia il metodo di voto: le 28 canzoni in gara verrannosecondo le preferenze dei. Stabilita la, i primi cinque classificati si esibiranno di nuovo e a pesare sarà unespressi attraverso di nuovo il televoto, che peserà maggiormente sul risultato finale (34%), la giuria di stampa, tv, radio e web (33%) e la demoscopica (33%).Questo ordine di uscita dei cantanti durante l’ultima serata del Festival di Sanremo: Elodie – Due Colla Zio – Non mi va Mara Sattei – Duemilaminuti Tananai – Tango Colapesce Dimartino – Splash Giorgia – Parole dette male Modà – Lasciami Ultimo – Alba Lazza – Cenere Marco Mengoni – Due vite Rosa Chemical – Made in Italy Cugini di Campagna – Lettera 22 Madame – Il bene nel male Ariete – Mare di guai Mr. Rain – Supereroi Paola e Chiara – Furore Levante – Vivo LDA – Se poi domani Coma_Cose – L'addio Olly – Polvere Articolo 31 – Un bel viaggio Will – Stupido Leo Gassman – Terzo cuore gIANMARIA – Mostro Anna Oxa – Sali Shari – Egoista Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Sethu – Cause perse