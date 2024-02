Un album vero contro le "Fake News": i Pinguini Tattici Nucleari e il valore di fare gruppo

Il tour negli stadi

"Talvolta, in qualche modo,: capita che ci racconti una storia un amico, poi la mettiamo nelle nostre canzoni e diciamo che è nostra, magari mischiandola a storie che ci sono capitate. La stessa cosa succede con le fake news: ripeti una cosa una, due, dieci, cento volte e alla fine è come se diventasse vera. Volevamo fare une quindi ne abbiamo fatto uno anche un po' autoreferenziale in certi punti. Lo si capisce dalla prima canzone Zen, che parla di quanto sia difficile fare ogni tanto questo mestiere. Anche se siamo dei privilegiati a fare il lavoro dei nostri sogni, la pressione, la competizione che c’è fuori a volte sembra schiacciarci o almeno a noi sembra così. È un rischio parlare di una cosain una canzone, ma la trap , il rap , negli ultimi anni ci hanno insegnato che parlare di noi stessi può essere terapeutico per noi e interessante per il pubblico. Quindi ci siamo detti facciamolo ed è nato il nostro quinto album". Sono un fiume in piena i. Dopo aver ricevuto l’ MTV Europe Music Award come migliori artisti italiani al MTV Europe Music Award 2022 (erano nominati con Ariete Elodie e i Maneskin ) la band bergamasca torna alla ribalta più vera che mai con il nuovo, attesissimo album, "", che è stato anticipato dai singoli Giovani Wannabe (triplo platino) e Ricordi (certificato platino e per la sesta settimana consecutiva primo in classifica EarOne). Fake News è disponibile per Columbia Records/Sony Music Italy in tutti gli store, su tutte le piattaforme digitali, in cd e vinile con quattro differenti cover, con altrettante fake story in copertina, riferite al mondo popolato di musica e storie raccontate da Riccardo Zanotti alla chitarra e alla voce, Elio Biffi alla fisarmonica, alle tastiere e alla voce, Simone Pagani al basso, Matteo Locati alla batteria, Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini alle chitarre. Cioè dai Pinguini Tattici Nucleari.In un mondo dell’informazione (o della disinformazione) sempre più governato da algoritmi, dove le fake news si diffondono alla velocità di un click , il nuovo disco dei Pinguini tenta invece raccontarci - in 14 brani - qualcosa di vero, in parte riferita agli ultimi due anni in cui imperversava il Covid , ma non solo. Il tutto conche sono un po' i biglietti da visita di questa convincente band. "Dal rapporto con il confinamento , il lockdown sono nate anche canzoni di solitudine – spiegano -. Per noi lo stare insieme è sempre stato importante perché prima di tutto siamo una band e pensiamo che le risposte ai mali della vita siano sempre indissolubilmente comunitarie:, ci completiamo a vicenda. Poi ciascuno suona il suo strumento, ma essere un gruppo è importante come valore. Vogliamo diffondere il concetto e ci piace l’idea che un ragazzino abbia punto di vista: ti insegna l’importanza della squadra per affrontare la vita"."Per noi è stata micidiale, ci siamo sentiti un po' prede dello sconforto . Lo ribadiamo in canzoni un po' intimiste, come Hikikomori che parlano di questa desolata solitudine. Ci sembrava ipocrita non parlarne dopo due anni di assenza dai palchi, che sono il nostro bioma, non potevamo fare finta che non fosse successo niente e proporre solo canzoni d’amore spassionate che potevano difettare di quel pizzico di onestà e di verità che volevamo mettere in questo album che, quasi a contrasto, abbiamo chiamato ossimoricamente Fake News"."È stato un album difficile , ci abbiamo messo parecchio tempo a registrarlo e a partorirlo creativamente: la stesura del primo arrangiamento risale a un anno e mezzo fa e alcune canzoni hanno avuto parecchie gestazioni, rimescolamenti, prima di avere la struttura definitiva. Anche per questo lo sentiamo come un album maturo, anche se secondo noi la maturità è un po' l’anticamera per diventare marci. E quindi continuiamo a sentirci ancora ragazzini, pur rendendoci conto che le nostre creazioni sono ricche di dibattiti e confronti, che possono rallentare il processo, ma che alimentano la gioia, l’allegria di aver realizzato un album come questo, di cui anche il nostro pubblico può percepire tutto il lavoro che c’è stato dietro. Il contrario di quello che succede oggi. In un mondo in cui le band stanno scomparendo e la gente sta dietro solo a quello che fa il front man, noi andiamo contro corrente"."Come non esserlo se poi il risultato è questo disco ampio e vario, pieno di pezzi in cui, pur rimanendo in un solco di comprensibilità generale, siamo riusciti ad andare in direzioni diverse e sperimentali. Ci sono dei brani che cercano di strizzare l’occhio da un lato e dall’altro a modalità un diverse di fare musica dal pop tradizionale. Ci sono dei pezzi uptempo, dal ritmo veloce e fresco, come la musica che ha superato la trap e sta andando oltre in quella dimensione, come la drill. Poi ci sono brani cantautorali, con dietro delle storie, che sono un tentativo di andare oltre la simpatica frase instagrammabile per un discorso più complesso che riesca a raccontare almeno uno sprazzo di quello che è la nostra società contemporanea o quantomeno della nostra generazione, quello che viviamo noi. A esempio un canzone come Cena di classe cerca di fare capire come quelli della nostra generazione vivono il crescere, l’andare avanti incontrando gli ostacoli della vita. In questo album c’è anche più rock, più ritmo, che dal vivo è ancora più coinvolgente".A proposito di concerti sono già attive sui circuiti Ticketone e Ticketmaster leper il tour negli stadi 2023:- Venezia Parco San Giuliano Mestre - data zero- Milano Stadio San Siro - sold out- Milano Stadio San Siro- Firenze Stadio Artemio Franchi- Torino Stadio Olimpico- Roma Stadio Olimpico - sold out- Roma Stadio Olimpico- Bari Stadio San Nicola- Messina Stadio San Filippo- Olbia Red Valley Festival I numeri degli spettatori sono già straordinari:su una disponibilità di 430mila. A Milano si va verso il secondo esaurito, Firenze ha già 29mila biglietti venduti e anche nelle altre date, anche se mancano ancora mesi, le prevendite sono già ottime ovunque. "Rimarremoanche se faremo un po’ di stadi – tiene a ribadire la band -. Fare situazioni di questo tipo ci carica di responsabilità, ma ci apre anche a un pubblico ancora più grande. Anche quando poi suonavamo davanti a poche persone facevamo ore e ore di sala prove per preparare lo show. Adesso ancora di più. Ci sentiamo veramente carichi di, ma abbiamo i piedi per terra. Siamo in sostanza felici di avere questa opportunità dopo tanti anni di lavoro, non solo nostri, ma continuiamo a lavorare giorno per giorno e ce la metteremo tutta per far sì che le date siano indimenticabili. L’etica è quella: più va bene, più ci mettiamo a lavorare,e da quello della terra da cui veniamo".