Mona Eltahawy: "Occorre distruggere il sistema di oppressioni che privilegia il dominio maschile"

”. Un titolo che non ha bisogno di fare giri di parole per significare ciò che vuole essere detto. L’ultima opera della pluripremiata editorialista, scrittrice e attivista egiziana(prefazione di Igiaba Scego, traduzione Beatrice Gnassi, in libreria dal 25 novembre per Le plurali editrice) si presenta come “un vero e proprio” al grido di “fanculo il patriarcato ” . Mona, con l’hashtag, ha iniziato a denunciare gli abusi subiti a 15 anni durante il suo pellegrinaggio religioso in Arabia Saudita, diventando leader di un vero e proprio movimento contro l’oppressione femminile nel mondo arabo . Alla sua denuncia se ne sono aggiunte molte altre dinegli spazi religiosi, come le moschee.

Il libro "Sette peccati necessari"

Nel novembre 2011, la polizia antisommossa egiziana l'ha picchiata, rompendole il braccio sinistro e la mano destra, l'ha aggredita sessualmente ed è stata detenuta per dodici ore dal ministero dell'Interno e dai servizi segreti militari. Lei si èe ha continuato a denunciare, divenendo promotrice di un, che ha come obiettivo lo smantellamento di un sistema patriarcale che danneggia le donne (cis e trans) e le persone queer in tutto il mondo."Rabbia, attenzione, volgarità, ambizione, potere, violenza e lussuria"."Sono cresciuta in una famiglia in cui i miei genitori hanno incoraggiato la conoscenza e l'istruzione più di ogni altra cosa. I miei genitori sono entrambi medici e ci siamo trasferiti a Londra quando avevo sette anni e mio fratello ne aveva quattro, perché entrambi i miei genitori avevano ottenuto una borsa di studio per un dottorato in medicina. Quindi fin dalla tenera età, ho avuto un esempio di una relazione alla pari. Mia madre e mio padre hanno mostrato a me e mio fratello - e più tardi a mia sorella piccola - un modello di partnership in cui non c'era differenza tra donna e uomo"."Intendo distruggere il sistema di oppressioni che privilegia il dominio maschile. Uso deliberatamente un linguaggio volgare perché credo che la volgarità sia politicamente importante. E so che quando dico 'Fuck the Patriarchy', attiro l'attenzione della gente"."Il patriarcato è universale. È nell'aria che respiriamo. È come chiedere a un pesce 'cos'è l'acqua?'. È presente in ogni società, cultura e fede"."Questa è una domanda ridicola da farmi su un libro in cui rendo evidente come il patriarcato sia universale. Sette peccati necessari non riguarda le 'società islamiche' o le ' donne musulmane '. Riguarda i modi in cui possiamo e dobbiamo distruggere il patriarcato ovunque"."Il movimento MeToo è esistito molto prima che le attrici che hanno smascherato Harvey Weinstein condividessero le loro storie e continuerà a esistere finché il patriarcato consentirà agli uomini di credere di avere dei diritti sui corpi delle donne"."Vorrei che le persone in Italia riconoscessero il patriarcato che esiste nella loro società e trovassero il modo di distruggerlo. Il mio libro è un manifesto per distruggerlo"."Penso a fare luce sui luoghi nascosti e oscuri in cui spesso donne, ragazze e persone Lgbtq sono ferite. La luce è il modo in cui combattiamo quei luoghi, mostrando chiaramente tutti i modi in cui il patriarcato ci abusa e ci opprime"., secondo la rivista "Newsweek" è tra le "150 donne senza paura del 2012" mentre per il "Time" è una delle. In occasione del 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , esce il suo "Sette peccati necessari", edito da Le plurali editrice. Nel mese di maggio 2023 Mona Eltahawy sarà in tour nelle maggiori città italiane: Torino (21/5), Milano (22/5), Bologna (23/5), Firenze e Pisa (24/5), Napoli (25/5), Roma (26/5).Il suo "Sette peccati necessari", pubblicato in lingua originale nel 2019, dopo un successo internazionale, arriva in Italia grazie alla casa editrice indipendente, nata nel 2021 con l’obiettivo di valorizzare la voce autoriale e la professionalità delle, con un’attenzione particolare a una pluralità di voci che rappresentino la complessità e la varietà dell’universo femminile, in un’ottica intersezionale e internazionale.