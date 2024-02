Un anno di guerra in Ucraina: oltre mille i bambini uccisi e feriti, tre milioni i rifugiati

"Nelle crisi umanitarie i bambini sono tra i soggetti più vulnerabili"

La mostra sulla guerra con al centro una speranza verso il futuro

Sono numeri terrificanti quelli relativi alle vittime ad un anno dallo scoppio della guerra che sta devastando l' Ucraina e cheha deciso di pubblicare. Sonouccisi o rimasti feriti, quasiinterni e oltre. Si stima che nel 2023, nel Paesedi persone avranno bisogno di assistenza umanitaria, di cui il 23% è rappresentato dai più piccoli., direttore generale della branca italiana di Terre des Hommes , organizzazione presente in 22 Paesi con oltre 140 progetti a favore dei minori , ha messo in evidenza l'importanza di queste iniziative: "Come ci insegna l'esperienza in diversi teatri di guerra - penso alla Siria che in questi giorni sta affrontando la tragedia del terremoto - nelle crisi umanitarie bambini e bambine sono tra i, perché più esposti al rischio di violenze, di sfruttamento , di discriminazioni , molto spesso non riescono ad accedere a diritti fondamentali quali la salute, lo studio e il gioco, e sempre sperimentano un trauma indelebile". Non a caso la Fondazione ha messo da subito a disposizione le competenze acquisite in anni di attività nelle emergenze umanitarie per garantire protezione, accesso a medicinali, cure mediche e case sicure in Ucraine, oltre a occuparsi di accoglienza, supporto psicosociale e mediazione culturale in Polonia e Italia per quasi 11mila persone. A partire da ottobre l'organizzazione ha contribuito a ristrutturare 4 edifici residenziali con 450 appartamenti di, che è stata designatain quanto è stata distrutta per il 76% a causa dell'invasione militare russa.Ma, come detto, l'associazione è presente anche in Italia , con attività di prima accoglienza alla frontiera di Tarvisio e Udine, dove ad oggi ha accolto e assistito 5000 persone e a Milano, nello spazio Indifesa, dove 400 famiglie arrivate nel nostro Paese hanno avuto accesso a servizi di supporto legale e psicologico, distribuzione di cibo e beni di prima necessità, corsi di italiano per adulti e bambini , orientamento lavorativo, accompagnamento e mediazione culturale e attività ludico ricreative per i più piccoli. Ma non finisce qui perché l'organizzazione ha fatto un'ulteriore promessa: quella dicon interventi di ricostruzione, con attività di supporto psicosociale e tutela della salute mentale di bambini e ragazzi.Gli orrori della guerra e delle emergenze immortalati in una mostra fotografica dal titolo. L'inviato Rai e fotoreporter di guerraha deciso infatti di rappresentare per l' Unicef ritratti dei, colpiti da crisi umanitarie o in angoli del mondo abbandonati, raccolti in oltre dieci anni di viaggio, proprio per riporre in essi un futuro pieno di speranza. L'esposizione verrà inaugurata giovedì al museo MAXXI a Roma e sarà visitabile fino al 5 marzo. Una collezione di 83 scatti, in varie nazioni del mondo dove opera l'Unicef, dal Myanmar all'India, fino all' Afghanistan e all'Ucraina. Come testimonia l'inviato: "Ildi questa esposizione è quello di una bambina di Sviatohirsk, un villaggio del Donbass, che ho fotografato all'indomani della liberazione, dopo mesi di occupazione dell'esercito russo. Un volto triste, dallo sguardo perso e vuoto, incapace, appunto, di sorridere: 'Can you smile for me?'".E non poteva mancare il commento di, presidente dell'Unicef Italia, che, dopo aver omaggiato l'autore della mostra "perché grazie ai suoi scatti possiamo far conoscere le storie che si celano dietro i numeri", ha parlato della situazione disastrosa dei bambini durante la guerra: "Nelle guerre e nelle emergenze i bambini sono i più colpiti: perdono la loro infanzia, la scuola, la casa, la famiglia, la salute, le certezze; alcuni di loro conoscono soltanto violenze e fuga".