"Dream Time" il Festival di Luce! illumina Firenze per sognare insieme un mondo migliore

Tra le luminarie di Natale che già brillano in città, la più splendente è quella che illumina il, per il secondo compleanno di Luce! è la casa, per un giorno, del Festival più inclusivo e scintillante dell'anno , un evento gratuito aperto a tutti e tutte, dove poter rendere realtà quei sogni, quei desideri, che durante l'anno abbiamo formulato nel nostro canale, attraverso leordinarie e straordinarie. Donne, uomini, giovani, persone queer, non binarie, che hanno reso, a loro modo, nel loro piccolo o con la loro enorme 'influenza', il mondo un posto migliore. E che, con il nostro board e con tutta la redazione di Luce! , sono pronti ad accogliere la community a "".Dalle 14.30 fino a sera una giornata di talk, dibattiti, musica con tanti ospiti e creator provenienti dal mondo dell'economia, della politica e dello spettacolo. Ci sarà spazio per tutti i temi cardine affrontati quotidianamente dai giornalisti che curano il canale, come diritti civili, geopolitica, lavoro, disabilità, salute mentale, parità di genere, sostenibilità, raccontati attraverso le inchieste e le storie di persone e aziende che ogni giorno si impegnano per costruire un futuro positivo per le nuove generazioni. Sono tantissimi gli ospiti che hanno accettato l’invito di, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, per portare la loro testimonianza e far sentire la loro voce. Sul palco, allestito nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento, si alterneranno Emma , gli, il ministro della Difesa, il sindaco di Firenze, il presidente della Toscana, una parte del cast di "Tutto chiede Salvezza" . E non potevano mancare loro, gli ambasciatori e le ambasciatrici di Luce!: : il rapper sordo Brazzo , il creator transgender Francesco Cicconetti , Andrea Pinna ( Le Perle di Pinna ), Emilia Russo e Karin Falconi (le Mamme Matte dell’associazione M’aMa-Dalla Parte dei Bambini), i fratelli, che conformano I Terconauti . A moderare i talk saranno, oltre ad Agnese Pini, i vicedirettori delle testate del Gruppo --, la curatrice di Luce!e alcune delle firme dei quotidiani Monrif come, per dialogare con gli ospiti e invitare il pubblico a riflettere. La conduzione dell’evento è di, volto di Sky Tg24, media partner del Festival. La giornata si concluderà con un incontro parole e canzoni con protagonistie glie con i contributi speciali di. Durante tutta la durata dei talk sarà garantito il servizio di interpretariato. Sarà possibile seguire l'evento ancheal link www.luce.news/evento2022 , sui canali social di Luce! , Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno e su tg24.sky.it, media partner del festival.Agnese Pini, Dario Nardella, Monica Peruzzi, Vittorio Emanuele Parsi, Margherita Vicario, Lodo Guenzi, Gaia NanniGuido Crosetto, Maria Sole Aliotta, Eugenio Giani, Antonio Dikele Distefano e il cast di “Autumn Beat”, Sylvia Nwakalor, Sara GhediniIl cast di “Tutto chiede salvezza”: Francesco Bruni, Lorenzo Renzi e Vincenzo Nemolato. Miriam Frigerio, Cathy La Torre, Claudia Segre, Luisa Bagnoli, Elisa Dellarosa, Rossella MigliaccioFrancesco Cicconetti, Pierluca Mariti, Ivan Cotroneo, Eleonora Santi, Omar Schillaci, Karin Falconi e Emilia Russo, Elena Goretti, Gaia Zorzi, Delfina BoniFrancesca Vecchioni, Lara Pelagotti, Damiano e Margherita Tercon, Philipp Carboni, Andrea Pinna, Marco PiantanidaEmma, Eugenio in Via di Gioia (live), Brazzo (live). Contributi speciali: Andrea Bocelli e Tiziano Ferro.Il 26 novembre Luce! sarà anchecon tutti i quotidiani del gruppo di QN Quotidiano Nazionale. Le storie più avvincenti e commoventi, le battaglie per i diritti, le lezioni di inclusione, i racconti dei membri del board: dal web all’edicola, un numero da collezione sui grandi temi del 2022. "Luce! è molto di più di un semplice Magazine. Èche raccoglie tante storie e le porta a tutti i nostri lettori. Queste storie rappresentano un momento di crescita perché ci permettono di aprire gli occhi su tante sfaccettature diverse che compongono il nostro mondo. È un" dichiara la direttrice"Con Luce! stiamo- afferma invece la conduttrice Sky-. Le parole scrivono la realtà, la formano, modellano il nostro modo di pensare e vedere le cose. E come ogni strumento possono essere utilizzate per fare del bene o fare del male. Noi giornalisti usiamo le parole per raccontare i fatti, e sappiamo molto bene come possono essere strumentalizzate per concentrare l’attenzione su un particolare piuttosto che un altro - aggiunge -. Pensate a come sono stati raccontati ifino a ora: raptus di gelosia di uomini resi folli dai comportamenti delle donne. Vittime che vengono scansionate ai raggi X, carnefici che vengono giustificati. È per cambiare questo racconto e scriveree più uguale, che Luce è importante. Perché, come dico sempre, un mondo più uguale è un mondo migliore per tutti" "Viviamo il tempo delle: climatica, demografica e sociale post-pandemica. Oggi la vera sfida per le aziende è saper guardare lontano e disegnare una strategia con le categorie di pensiero delle nuove generazioni, facendo dell'- spiega Elisa Dellarosa, responsabile della funzione corporate governance di Crédit Agricole Italia -.Il nostro Gruppo ha costruito il Piano Strategico con logica ESG, valorizzando i fattori sociali e di buon governo aziendale, per dare le migliori risposte ai Clienti e far crescere le Persone. Abbiamo realizzato interventi strutturali di gender equality, age diversity e multiculturalità, affinché la valorizzazione delle unicità sia un naturale modo di vivere e fare impresa." Per Marco Piantanida, amministratore delegato & managing director Haribo "Partendo dall’assunto che un’azienda oggi non può esimersi dall’assumere una concreta Responsabilità Sociale d’Impresa, in HARIBO abbiamo sviluppato un percorso di CSR improntato su uno dei valori cardine del brand, la felicità fanciullesca per tutti. Con l’intenzione disia tra i dipendenti, sia tra i consumatori sulla tematica della Diversità e Inclusione, è nato un programma di iniziative in materia. Essere parte dell’evento di Luce! significa muoverci in un universo valoriale a noi affine, dove condividere l’impegno di HARIBO per lo sviluppo dei concetti di, intesi come opportunità di crescita per il singolo e come base per uno sviluppo aziendale autentico". "Sin dai primi anni ’90attraverso il lavoro. Per questo abbiamo voluto essere presenti al festival di Luce! per raccontare la storia dei nostri lavoratori, della nostra azienda, composta da persone che arrivano da 100 diversi paesi, e il “mondo che vogliamo per le nuove generazioni”. Un mondo che per noi deve essere nel segno della diversità e dell’inclusione", dice Sara Ghedini, head of corporate social responsibilityRekeep. "Sono felice di poter dare il mio contributo e di poter supportare Luce! - commenta Rossella Migliaccio, imprenditrice esperta di immagine e autrice di “Armocromia” e “Forme” -, una realtà che offresulla nostra società, insegnando l'inclusione e la coesione sociale alle future generazioni. E anche a noi!"."Grazie Luce! per questa, dove la diversità unisce l’umanità - afferma Claudia Segre, attivista e filantropa dell’edutainment, membro del Board -. Per saperci comunicare - sempre con trasparenza e onestà - che, che le nostre azioni possono alimentare senza limite alcuno per un futuro migliore". "Essere qui oggi è importante: ognisu temi come la parità di genere, l’inclusione e l’attenzione alla diversità, è preziosa. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, ciascuno come può, per. È un impegno che non deve mai venire meno, e che dobbiamo sentire anche come responsabilità individuale e collettiva nei confronti delle nuove generazioni, di chi sarà adulto domani", le parole di Eleonora Santi, director of external affairs · Philip Morris International. L'influencer Gaia Zorzi: "Personalmente ho sempre creduto nel, non solo come un modo per aiutare gli altri e per dare il proprio contributo a rendere migliore il mondo in cui viviamo, ma anche come una straordinaria occasione di crescita personale, didel valore dei rapporti umani". "Luce! per me è un'occasione per parlare dellee sottolineare il modo in cui- dichiara Francesco Cicconetti @Mehths, content creator e influencer transgender -. Tutt3 noi ospiti partecipiamo a quest'evento anche se profondamente divers3 tra noi perché abbiamo un messaggio comune, un fine ultimo comune: quello di fare luce, appunto, sulla pluralità umana". "Penso chedi cui fa parte - conclude l'attrice e cantante Margherita Vicario -. Mi fa molto piacere partecipare a un evento di questo tipo, un evento che serve proprio a fare ‘luce’ sui meccanismi della collettività". Luce! il progetto editoriale innovativo dedicato ai temi dell’unicità, dell’inclusione e della coesione del Gruppo Monrif, si è ormai affermato come, che parte dall'attualità per analizzare i fenomeni di una, facendo delle persone il suo principale focus di dibattito. È curato da una redazione, guidata dalla Direttrice Agnese Pini, composta da unappartenenti a tutte le testate Monrif - QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno -, che si confronta ogni giorno nell'interpretazione e nel racconto di: diritti umani, condizione femminile, sessualità, etica del fine vita, sostenibilità aziendale, economia green, rivoluzione digitale, social network e tutti i rivoli di una società fluida tanto nel lavoro, quanto nella comunicazione e nei sentimenti. E questo lavoro è ispirato dai temi proposti dal Comitato Scientifico , composto da personalità del mondo accademico, associativo, manageriale, che hanno condiviso il progetto sposandone tematiche, cause e obiettivi. Il board raccoglie voci poliedriche, tutte autorevoli: il sondaggista Nando Pagnoncelli, la filosofa Laura Boella , l’economista comportamentale e senior advisor sul talento Luisa Bagnoli , lo scrittore, regista e sceneggiatore Ivan Cotroneo , il dirigente sportivo e pentatleta Luca Pancalli , l’attivista e filantropa dell’edutainment Claudia Segre , l’imprenditore sociale Luca Trapanese , l’attivista per i diritti civili Francesca Vecchioni , oltre ai rappresentanti delle realtà economiche e imprenditoriali. Personalità accomunate da sensibilità, curiosità, spirito critico e, soprattutto, da una rara capacità di intercettare e di narrare il cambiamento che è insita nei loro stessi percorsi professionali, umani, artistici. Il canale è sostenuto poi da da Atlantia , partner che hanno creduto nel progetto e contribuito, insieme agli esponenti del board, alle riflessioni etiche, stimolo per intercettare e cavalcare il cambiamento.