Tutti i nomi di Babbo Natale in giro per il mondo. E se invece ci fosse una Mamma Natale?

Che venga chiamato Babbo Natale Nonno Gelo poco importa. La figura del vecchietto con la barba, il cappello rosso bordato di candida pelliccia e le renne che porta i regali ai bambini di tutto il mondo, è una delle più famose al mondo. Ma se il posto del mitico personaggio vestito di rosso fosse occupato daSicuramente lo scambio sarebbe un duro colpo per tutti i bambini che, fino ad un certa età, sono cresciuti con il mito del Babbo più generoso di sempre. Qualcuno però ci ha provato., con il suo film del 1996, è stato il primo a minare i sogni dei bambini sostituendo Babbo Natale con Mamma Natale. Il film narra le vicende della Signora Natale, che a causa di un infortunio di suo marito, dovrà sostituire il coniuge nel compito di distribuire i regali ai bimbi di tutto il mondo a Natale. Poi ha tentato, questa volta con un libro. Intitolato "", il volume (del 2012) racconta una storia a tema natalizio, con molta ironia ma anche con leggerezza, necessaria in questo caso per affrontare un argomento molto importante, quello della differenza di genere . Chi l’ha detto, in fondo, che Babbo Natale non possa essere sostituito da una donna? Le donne possono svolgere le attività solitamente svolte dagli uomini? Esiste una modalità maschile e una femminile di svolgere le stesse attività?non vuol dire non poter fare le stesse cose, ma fare le stesse cose in modo diverso? A voi le risposte. Quello che è sicuramente certo è che il libro è un modo per riflettere in maniera divertente sull’importanza di fare ciò che ci piace, indipendentemente dal fatto che sia considerato da femmine o da maschi. Ma naturalmente è anche un libro per vivere la magia del Natale.Per il momento però lasciamo il compito di distribuzione dei regali al classico Babbo Natale. Ma in che mondo si chiama questa simpatica figura nel? La risposta ce la dà piattaforma online per l'apprendimento delle lingue, Preply , che ha identificato come i diversi paesi si riferiscono a Babbo Natale a seconda della loro lingua. Partiamo dalla classica figura del babbo.è il nome italiano più utilizzato per questo personaggio e molte lingue e paesi in tutto il mondo hanno adottato lo stesso soprannome. In francese si traduce in, nome utilizzato in Francia e in altri paesi francofoni come il Camerun e il Marocco . Anche il nome spagnolosi traduce direttamente come Babbo Natale ed è usato in Spagna e in gran parte del Sud America (ad esempio Argentina, Colombia, Paraguay, ecc.). Altro nome popolare è. Questo nome ha origine da una figura leggendaria della mitologia slava ed è comune nell’Europa sud-orientale, utilizzato da paesi come Croazia ), Macedonia e Russia (), Serbia () e Bielorussia (). Il personaggio di Ded Moroz è accompagnato da sua nipote Снегурочка (Snegurochka, in russo “Fanciulla delle Nevi”), che lo rende l’unica versione di Babbo Natale ad avere un’L'altro appellativo è quello di. Questo santo è il patrono che divenne noto per i suoi atti di carità e per la generosa abitudine di fare regali. Si dice anche che abbia influenzato il personaggio moderno di Babbo Natale. Molti paesi europei usano una qualche forma di San Nicola per parlare di Babbo Natale, tra cui il Lussemburgo (), la Slovenia (), l' Ungheria ), la Svizzera ), l' Austria ), la Repubblica Ceca (), la Polonia () e l' Ucraina . Il nomeinvece, deriva dall’olandese Sinterklaas, originario dell’America e diventato popolare nel XIX secolo. Sinterklaas deriva da San Nicola e la sua festività cade il 5 dicembre nei Paesi Bassi e in Belgio, Sinterklaasavond (“serata di Sinterklaas”), durante la quale i regali vengono tradizionalmente scambiati. Oggi, per descrivere l’iconico personaggio natalizio, molti paesi in tutto il mondo usano Santa Claus (o la rispettiva variante di questo nome). Paesi di lingua inglese come Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito usano comunemente questo nome, insieme al più tradizionale Babbo Natale. Altri paesi che utilizzano Santa Claus includono: El Salvador (), Cuba (), Porto Rico, Venezuela (), Filippine (), Messico (), Thailandia), Giappone) e Corea del Sudlet. ‘nonno Santa’).Passiamo adesso ai paesi del Nord Europa . I paesi del Nord Europa hanno la loro mitologia e le loro tradizioni natalizie originarie dall’antica festa pagana di, storicamente celebrata dai popoli germanici che un tempo occupavano l’Europa centrale e la Scandinavia. Per parlare del Natale e delle sue tradizioni correlate, parole simili a Yule sono ancora usate nelle lingue scandinave, così come in finlandese ed estone. In Finlandia, ad esempio, la figura di Babbo Natale si chiama. Questo si traduce letteralmente in "" e si basa su antiche tradizioni pagane, ma al giorno d’oggi il termine è usato anche quando si parla del moderno Babbo Natale. Anche la Norvegia e la Svezia hanno i propri nomi per Babbo Natale, basati sul folklore nordico. Il nome norvegesee il nome svedesesignificano letteralmente "" o "Gnomo Yule", ma sono usati ancora oggi per parlare della figura di Babbo Natale. I nomi(usato in Estonia) e(usato in Danimarca) invece significano approssimativamente "Vecchio Yule" e "L’Uomo Yule", che sono non molto diversi dalla rappresentazione italiana di Babbo Natale. E se un Babbo Natale non vi basta il consiglio è di trasferirvi in Islanda dove ce ne sono ben: io "Ragazzi Yule". La leggenda narra che i Jólasveinar visitino i bambini uno alla volta nelle tredici notti che precedono il giorno di Natale, lasciando un regalo per coloro che si comportano bene.