Filippo Poletti, quando le good news fanno notizia sui social: "Stimolo per combattere la negatività di pensiero"

Ha la voce calma e il tono gentile mentre racconta ain che modo sia riuscito in un'impresa ai nostri giorni quasi impossibile: ottenerdi persone raccontando ogni giorno, milanese, classe 1970 con un executive MBA al Politecnico, è top voice di LinkedIn Italia , ben nota piattaforma social dedicata ai professionisti, sulla quale dal 2017 cura una rubrica quotidiana dedicata ai cambiamenti nel mondo delle professioni, contrassegnata dagli hashtag #rassegnalavoroit e #grammaticanuovomondo. La particolarità dei suoi post, appunto, è che riguardano esclusivamente good news : "Gianni Rodari diceva che 'abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole, ma ci servono parole per pensare' e io mi sforzo di seminare ogni giorno parole positive per aiutare le persone a combattere. Dopo tutto, i social media sono i nuovi libri del popolo e tutti possiamo contribuire a scriverli anche positivamente". Giornalista dal 1997, Poletti ha esordito come musicologo sulle pagine de Il Giorno e nel corso della sua carriera ha scritto per oltre trenta testate nazionali. Oggi si occupa di comunicazione aziendale ed ha pubblicato diversi libri, tra cui "Tempo di IoP: Intranet of People", "Grammatica del nuovo mondo" e "MBA Power: innovare alla ricerca del proprio purpose", giunto alla terza ristampa nel novembre 2022, dopo solo un mese dall’uscita in libreria. Nel corso di un'intervista a Caterpillar, su Radio2, è statoe quando gli abbiamo chiesto cosa pensi a riguardo ci ha risposto: "Anche se ci separano diversi zeri in termini di follower, il termine influencer mi porta comunque ad avere una grande responsabilità nei confronti delle molte persone - quasi 90.000 - che mi seguono tutti i giorni. Perciò mi sforzo di avere un'influenza positiva sui temi del lavoro e dell' impegno sociale . Ho appena festeggiatosenza interruzioni, da quando, nel 2017, pubblicai la notizia di Ragusa che era diventata la capitale italiana dei donatori di sangue. Mi sembrava davvero una notizia positiva e decisi di diffonderla su LinkedIn, ottenendo grande risposta da parte della rete. Da ciò ho intuito che le possibilità di dare vita ad unopotevano essere concrete e da allora non mi sono mai fermato: ho realizzato 3.160 post, con quasi 24 milioni di visualizzazioni nel 2022".Numeri importanti davvero, se si considera che le notizie postate da Poletti non contengono scandalismi né velleità polemiche: "Tutti i giorni eseguo un'accurata ricerca - spiega a Luce! -, faccio screenshot delle notizie che mi sembrano più interessanti che trovo in rete o sui giornali e alla sera decido quale good news postare il giorno successivo. Come dice l’ex ciclista Ernesto Colnago, noto costruttore di biciclette, tra il dire e il fare non c’è il mare, c’è la fatica: tra l’ideare una rubrica quotidiana su LinkedIn e postare, c’è di mezzo. Si tratta di un impegno che mi porta via almeno due ore al giorno e che mi fa sentire un vero e proprio 'cercatore di buone storie'. Internet è stata definita da qualcuno come un’arma di distruzione di massa: a me piace interpretare la rete come uno strumento per la costruzione di una nuova umanità "."Perché alla fine questo social è una rete molto accorta, nella quale è più difficile trovare reazioni compulsive o sbracciamenti. Ognuno si presenta come professionista, dunque la piattaforma è uno spazio educato e gentile, che somiglia di più al mio modo di fare e di essere. Non mi interessa una lotta quotidiana con le parole"."Ce ne sono state davvero molte, ma forse tre in particolare hanno lasciato il segno. Per esempio, ho contribuito a lanciare su LinkedIn la vicenda di Simone Terreni , direttore dell'azienda di telecomunicazioni di Montelupo Fiorentino VoipVoice, il quale fece un colloquio a Federica Granai , una professionista 27enne incinta all'ottavo mese che cercava lavoro. Davanti alla sua richiesta e al suo pancione lui rispose: 'Tutto qui? E che problema c’è? È una bellissima notizia. Ti assumo a tempo indeterminato'. Una storia positiva, insomma, di pari opportunità, divenuta poi d'interesse nazionale, tanto che Terreni è finito in tantissime trasmissioni televisive, dalla Rai a Mediaset.Altra storia, stavolta legata al tema della solidarietà, è quella di Andrea Leoni, autista di Sandonà di Piave, in provincia di Venezia. Avendo perduto la moglie Chiara, i colleghi che lavorano con lui nell'azienda Veritas decidono di donargli 270 ore di lavoro per permettergli di avere il tempo di stare accanto ai figli di undici e tredici anni. Infine, una storia di innovazione, quella di Cristian Fracassi, ingegnere edile bresciano fondatore di Issinova. In tempo di pandemia lui aveva trasformato le maschere da snorkeling in dispositivi per la ventilazione meccanica, e quest'anno si è mobilitato per creare arti artificiali low-cost ma molto funzionali, destinati alle oltre 3.000 persone che hanno subito l’amputazione di una gamba nel corso del conflitto in Ucraina. Queste protesi sfruttano materiale esistente: il piede è in poliuretano, la struttura è in alluminio, il rivestimento è in plastica stampata in 3D e la coppa, sulla quale il moncherino aggancia la protesi, è un tutore sportivo modificato. Potremmo continuare raccontando storie di formazione, come quella per esempio di Margherita Campanelli, studentessa lavoratrice di trent'anni che vive a Fano e che ha la sindrome di Down , laureata in Scienze pedagogiche con 110. In questo momento Margherita sta realizzando un 'AgriNido', ovvero un asilo nido a cielo aperto"."Non cerco like, ma 'love' su storie vere e belle. Desidero che le persone si appassionino alla vita vera. Cerco un senso nel mondo del lavoro, la fama personale non mi interessa. D'altronde ho un ritorno molto più prezioso in termini umani: sono diventato amico di diversi protagonisti delle storie che racconto, ma anche di lettori da tutto il mondo, italiani che mi seguono perché desiderano ristabilire il contatto con l'Italia, e i miei racconti, basati su storie vere, positive, contribuiscono a far sentire vicino a noi chi ormai si trova a vivere lontano"."Potrei citare molti casi, come quello di Enrico Borgogna, un imprenditore piemontese che si è trasferito negli Stati Uniti, in California, dove ha realizzato il sogno americano . Oppure Alberto Manzo, un pugliese che all'età di 18 anni è partito per il Qatar dove è diventato dirigente di Qatar Post, e Mauro Porcini, dal 2012 chief design officer di PepsiCo a New York. Oppure, per restare in Italia, Giovanni De Cesare, Luca Maniscalco, Nicola D’Adamo, Michele Pogliani, Francesco Russo, Monica Bormetti, Carmela Guglielmo e Matteo Mangiacavalli. Semplicemente, credo che il bene unisca e cerco di raccontare il mondo del lavoro non attraverso gli utili aziendali, ma attraverso l'utile sociale. Il neuroscienziato Paul Donald MacLean, morto nel 2007, ha mappato il cervello umano dando vita alla 'teoria del cervello trino'. Sulla base delle sue ipotesi, il cervello più antico si chiama 'rettiliano', ed è la sede dei bisogni più elementari come la paura e l'autodifesa. Ecco, io non punto affatto su questa componente del cervello umano: non mi piace suscitare paura nella gente, piuttosto contribuire a riattivare il reciproco bisogno di aiutarsi, la bellissima dimensione dell'umana solidarietà. La stessa richiamata da Collodi in 'Pinocchio', stampato a Firenze 140 anni fa, in questa splendida frase pronunciata da Alidoro: 'Si sa: in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno coll'altro'"."Esattamente. Con Luce! esiste sicuramente un parallelo, tanto che cito spesso il vostro quotidiano come portatore di storie del bene. A febbraio, per esempio, uscirà il mio nuovo libro 'Ucraina: grammatica dell'inferno' (Lupetti Editore), che conterrà tante storie di profughe che hanno trovato rifugio in Italia nel corso del 2022. Nelle mie pagine ho citato Luce! Tanti utilizzano LinkedIn per dire un 'No' e affermare il proprio 'Io', facendo i bastian contrari. Personalmente, al posto dell'ego sum (l’io sono, in italiano), credo si possa e si debba promuovere l'ego cum, l’io con come dice il filosofo Jean-Luc Nancy, incentivando piuttosto la relazione interpersonale. Ecco, questo 'ego cum' lo ritrovo in Luce!, e con umiltà cerco di portarlo avanti anche io, tutti i giorni, attraverso i miei racconti di vita e lavoro"."Sicuramente quello di vivere il nuovo anno 'alla Michael Jordan', perché lui era il giocatore che saltava più in alto di tutti, e sul petto portava proprio il numero 23. Il mio augurio personale è che ogni giorno si possa fare un salto sempre più alto, anche nel mondo del lavoro. Tutti, infatti, possiamo fare tanti canestri 'alla Air Jordan'. Mi vengono in mente tre spunti per il lavoro nel 2023: il primo lo traggo dal detto giapponese 'Se qualcuno può farlo, anche io posso farlo. Se nessuno può farlo, allora posso essere io il primo a farlo'. Il secondo è quello di: Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga, diceva che non c'è futuro con i sistemi che si usavano ieri. Infine, il terzo spunto è il sorriso come benzina per affrontare il viaggio chiamato vita, secondo il suggerimento del fondatore di Eni Enrico Mattei. E, in effetti, non è più bello entrare in un luogo di lavoro ed essere circondati da persone positive e propositive? Sul lavoro e nella vita incontrare una persona sorridente , al netto dei problemi che tutti più o meno abbiamo, fa bene e basta".Oltre ai sorrisi e alla positività Filippo Poletti, per anni volontario, insieme alla moglie Marina, dell'associazione Arcobaleno di San Donato Milanese, su LinkedIn promuove gli incontri "" nei quali racconta storie del fare bene legate al mondo del lavoro. "A Capodanno 2020 e 2021 abbiamo realizzato una puntata speciale con focus sulla onlus GECA di Padova per la ricerca sul 'cuore matto' e sulla onlus 'Vamp' di Roberto Miglio per sostenere l’assistenza multispecialistica ai malati di Parkinson - puntualizza Poletti -. È quello che io chiamo il link della solidarietà, o generatore di energie propositive ”.