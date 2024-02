Osvaldo Neirotti, l'artista che dipinge sui fusti di piante vive come fossero la tela di un quadro

Il 21 novembre è lae vale la pena ricordare che gli alberi non sono componenti dima esseri viventi.del nostro ambiente e della nostra cultura. Da sempre il loro valore simbolico è espressione di. Eppure chi di noi sa quanti alberi ci sono intorno alle nostre case o lungo le vie principali delle nostre città? Forse nessuno. Fermi ai semafori, seduti nelle nostre automobili, li guardiamo distrattamente. O, peggio ancora, sono oggetto di gesti di inciviltà assoluta. Infondo, due facce della stessa medaglia. C’è invece chi degli alberi ne fa vessilli. E lo fa per catturare l’attenzione di quegli occhi distratti. Li rende ambasciatori di messaggi. E’ il caso di, che dipinge sui fusti di alberi vivi come fossero la tela di un quadro. E così l’arte li celebra e gli riconferisce la visibilità e la sacralità che spetta loro.Quando era bambino, questo, cofondatore del, considerava gli alberi degli amici speciali e maestosi “qualcosa al di sopra della nostra portata di esseri umani” dice. L’idea di dipingere gli alberi è venuta dall’amore che questo artista nutre per. “Difficilmente gente come me potrà salvare l’Amazzonia – incalza Neirotti -. I grandi progetti ambientali li possono fare i governi. Ma noi artisti possiamo fare qualcosa”. Tutto nasce quasi per gioco. “Se chiedo a un milanese o a un torinese quanti alberi ci sono in piazza Duomo o in Piazza Castello, non sanno rispondere. Allora ho pensato voglio, perché se non vediamo il mondo che ci circonda come possiamo salvaguardarlo?".Osvaldo Neirotti è l’unico al mondo che li pulisce dallo smog e li dipinge con. “Come prima cosa li spazzolo per togliere il Pm10 – spiega -. Poi applico un antiparassitario a base di calce, con l’aggiunta di latte, farina e pigmenti naturali”. Dopo qualche annoe i fusti tornano come prima. Ma intanto questicompiono dei piccoli miracoli. La gente li nota, se ne prende cura e, spesso e volentieri, si da appuntamento lì. “C’è un albero che si chiama 'Emozioni' – racconta Osvaldo -. Ogni settimana la cassiera della banca vicina esce e taglia l’erba attorno all’arbusto.”. Non tutti accolgono con favore l’iniziativa di questo cinquantenne torinese. Ma è capitato che qualche scettico si sia ravveduto strada facendo. “Quando dipinsi l’albero '', per denunciare la decisione presa da due paesi africani di liberalizzare il mercato di avorio , una signora di un palazzo lì davanti mi disse che ero matto. La domenica dopo, quando la incontrai, mi confessò che si era sbagliata perché in 40 anni che abitava lì non sapeva nemmeno ci fosse quell’albero e invece, da quando l’ho dipinto, si ferma ogni volta a guardarlo”.Celebri gli alberi dipinti come mozziconi di sigarette per denunciare l’incivile abitudine di gettarli a terra . “Adesso attorno agli alberi nessuno li getta più” racconta Neirotti. C’è un’opera anche in onore di, il primo a parlare di ambiente, 30 anni fa" continua l'artista. Un particolare comune a tutti è che Osvaldo lascia sempre. Come se fosse l’albero stesso a raccontare ogni storia. Bisogna solo mettersi in ascolto.Le opere di Neirotti non narrano solo di ambiente ma anche di inclusione rispetto delle diversità . In piazza Massaua ci sono i due alberi ("Adamo ed Eva") che compongono, assieme alla panchina arcobaleno dell’artista, l’opera a più mani dedicata al Gay Pride . “Dobbiamo superare il concetto dei sessi e del genere definito.” chiosa l’artista. Davanti alla stazione di Porta Nuova, invece, c’è l’albero della Shoah . Sul tronco bianco, avvolto da un filo spinato, c’è scritto in grande il numero del binario 17 da cui partivano i treni pieni di ebrei da deportare. Alle donne, Osvaldo ha dedicato, in corso Telesio a Torino, con tutte le lettere dell’alfabeto. I quattro alberi ("Guerra", "Memoria", "Cultura" e "Futuro") che sono davanti la scuola Anna Frank, invece, raccontano lache fu area di postazione antiaerea durante la seconda Guerra mondiale. Oggi questa scuola è espressione di multietnicità ma è il risultato di un percorso storico. “e spiegano loro il significato che c’è dietro” racconta Osvaldo.Non tutti sanno che il, che simboleggiano la Giornata nazionale contro il bullismo , sono state inventate proprio da questo artista torinese. “Il bullismo è un po’ questo, sia per chi lo subisce che per chi deve contrastarlo: ci si sente persi, in balia delle onde” dice. E a Rivoli ha dedicato un albero a, il 17enne suicida, vittima di bullismo. Gli alberi di Osvaldo Neirotti sono a Torino, Milano, Rivoli, Parma e in altre città italiane. Ilinizierà il restyling di una intera piazza cona favore della scuola materna ed elementare Don Milani di Ivrea. “” dice l’artista. L’anfiteatro in questa piazza era stato realizzato da Olivetti nel quartiere Bellavista. Ad ogni albero verrà dato il nome di un alunno.