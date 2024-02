La forza di Daniela Lourdes, da figlio del boss a donna trans: "Vi racconto il parto di me stessa"

Ci sono storie da maneggiare con cura, che contengono altre storie come fossero matrioske. Protagoniste che riescono a sorprenderti per la loro forza. La forza di rivendicare la propria unicità contro chi le faceva sentire sbagliate. È il caso di Daniela Lourdes Falanga, la cui vita potrebbe essere un film. Anzi, a dire il vero, la sua storia è già arrivata alla mostra d’arte cinematografica di Venezia con il bellissimo docufilm "Red Shoes. Il figlio del boss" realizzato da Isabella Weiss. Ma l’impressione è che sia solo l’inizio di una serie di tributi che le saranno dedicati.

Daniela nasce Raffaele ed è il figlio primogenito di un importante boss camorrista del clan Falanga. Ma Raffaele non risponde a nessuna delle aspettative di quella famiglia. Non vuole essere il rampollo del clan. Vuole altro per sé. In più si sente donna. Provate solo a immaginare cosa può voler dire in un contesto del genere. Seguiranno anni complicati e drammatici in cui con coraggio diventerà quella che è: una donna transgender e una delle attiviste di spicco del movimento Lgbtq+. Ma soprattutto una persona perbene.

Daniela, le capita mai di guardarsi alla specchio e di essere fiera di quello che è? "Sono molto fiera del mio percorso ma prima ho dovuto abbattere la vergogna di un’appartenenza non desiderata. Parlo del mio cognome. All’inizio avevo il terrore che parte della mia vita venisse scoperta, e quella parte non era stata scelta da me. Ero un'innocente consapevole, cosciente pienamente di aver rinnegato l’autorità marcia di mio padre. Sapevo quanto lui fosse stato influente nella vita di molte persone del nostro territorio ma poi non ho fatto fatica a far comprendere quanto io fossi altro dalla camorra. Orgogliosa di essere stata fedele alla giustizia. Fiera dei sorrisi che posso far nascere, delle soluzioni che posso considerare, della mia vocazione di occuparmi di chi ha bisogno perché questo genera una cultura sana".

Essere transgender a Torre Annunziata immagino non sia facile rispetto ad esserlo in una grande città… "Nelle grandi città sono attive da decenni associazioni ed enti a cui appellarsi in caso di discriminazione, mentre nei paesi è più facile che una sofferenza sia taciuta, ed è più difficile qualsiasi tipo di intervento. Si avverte l’affanno della vergogna, di una mentalità ancora restia ad interpretare le necessità differenti dagli stereotipi di massa. Le persone transgender, soprattutto le donne trans e le persone non binarie, maggiormente visibili, restano quelle più discriminate. Per fortuna oggi è tutto cambiato. Si avanza verso consapevolezze elevate, acquisizioni di diritti. Sono cambiati i genitori, sempre più pronti ad affrontare i disagi dei loro figli. Cambiano i figli, sempre più a conoscenza delle possibili e naturali differenze del vissuto umano".