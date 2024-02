Milano Pride 2022, l'onda arcobaleno Lgbtq+ sfila al grido di "Diritti senza conflitti"

Combattere la discriminazione

Erano circa 300mila. Da Piazza Repubblica un'onda arcobaleno che ha "" per chiedere, il tema dell'edizione di quest'anno del Milano Pride . La parata del corteo Lgbtq+ arriva all'Arco della Pace, dove dalle 18 un attesissimo concerto ha infiammato la piazza fino a mezzanotte. Migliaia di persone hanno dato vita alla coloratissima– avvistata anche Jo Squillo – che dopo due anni di assenza per la pandemia ha visto l'adesione del sindaco di Milano Giuseppe Sala ma non quella della Regione Lombardia Ledella comunità Lgbt, però, sono sempre le stesse, visto che dal 2020 ad oggi di passi avanti se ne sono visti ben pochi. Alla base della manifestazione c'è la volontà di continuare anon solo verso lesbiche, gay trans e tutte le espressioni di genere e gli orientamenti sessuali, ma anche anche per le popolazioni colpite dalla guerra e dai regimi oppressivi: "Siamo davvero orgogliosi e contentissimi di vedere finalmente la nostra città riempirsi di colori e la nostra comunità a- dice, portavoce del Milano Pride - soprattutto è bello vedere tutta la cittadinanza partecipare attivamente, ascoltarci e supportarci, dimostrando un senso di alleanza per cui Milano si sta facendo sempre più distinguere".Nel 2019, ultima edizione in presenza, erano stati 300mila: "Certamente quest'anno c'era l'incognita pandemia - avverte la portavoce - ma in città si sente davvero tanto fermento, è comunque un segnale che la cultura sta cambiando ea questi temi. Questo è un fatto molto positivo, poi le cifre esatte le sapremo alla fine". Alla fine, invece, si replica anche nell'edizione 2022:. Ma soprattutto la stessa voglia di non arrendersi alle sopraffazioni e ai soprusi di una società che non è ancora disposta a accogliere quest'onda arcobaleno di amore tra i suoi ranghi tradizionalisti e bigotti.Sono decine di migliaia le persone che sfidano il sole cocente del primo weekend di luglio per partecipare alla parata del Milano Pride, che sta colorando le strade del capoluogo in direzione Arco della Pace. In testa al multiforme corteo, tra carri di associazioni e brand, centri sociali e sindacati,con i loro bambini. "" dicono Barbara e Chiara, mamme di Leonardo, spiegando che "i diritti sono privilegi se valgono solo per pochi. Le famiglie arcobaleno hanno presentato una proposta di legge per il matrimonio egualitario , per essere riconosciute come famiglie a tutti gli effetti". Eppure qualcosa si muove, se in testa al corteo ci sono anche i: "- dice Paolo, teologo - la vita nella comunità è diversa da quanto si possa pensare, la Chiesa è accogliente nei nostri confronti, non c'è discriminazione nella quotidianità perché la Chiesa è come l'Arca di Noè: c'è posto per tutti ". Giovani e non arrivati da tutta la Lombardia, con collanine e bandiere arcobaleno, outfit sfacciati, parrucche esagerate, sfilano con tanta voglia di stare insieme e immaginare, per un giorno, cheIn questa edizione, oltre alle classiche bandiere arcobaleno, sventolano anche molteper ricordare l'Ucraina e bandiere dell', per manifestare solidarietà alla comunità Lgbt norvegese dopo l'attacco davanti a un locale gay che ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre venti: "Quest'anno - dice Redaelli - ci teniamo a dimostrare un supporto alle comunità Lgbt, e non solo, di altri Paesi come il nostro", perché l'Italia "deve fare ancora tanti passi avanti, ma non dobbiamo dimenticarci che ci sono Paesi e popolazioni che vivonodella nostra". E dunque "il messaggio essenziale del Milano Pride è". Tra le novità di quest'anno anche il percorso , modificato rispetto alle scorse edizioni: il corteo ha avuto il suo punto di incontro in via Vittor Pisani, davanti alla Stazione Centrale, per poi dirigersi verso piazza della Repubblica e passare lungo via Melchiorre Gioia, i Bastioni di porta Nuova e Porta Volta. Poi, dopo aver attraversato il Parco Sempione, si concluderà all'Arco della Pace. "" è invece il messaggio dedicato a " Cloe e tutte le vittime di omolesbobitransfobia" dai Sentinelli che, dal loro carro, durante la parata del pride Milano, hanno diffuso le risate e gli applausi che si sono sentiti in Senato quando è stato bocciato il Ddl Zan . In migliaia, durante la parata, hanno innalzato i cartelli con la scritta preparati dai Sentinelli per il loro flash mob.Sempre al Parco Sempione è allestito il palco dove, dalle 18, si terrà l'evento finale che sarà seguito da un concerto con artisti come Francesca Michielin e tanti altri artisti accorsi per l'evento dell'orgoglio Lgbtq+. Sul palco interverrà anche il sindaco Beppe Sala, che ha annunciato la sua partecipazione ieri con un post su Instagram e a margine del corteo è tornato a ribadire "Ha sbagliato la Regione" a non concedere il patrocinio al Pride di Milano, "non c'è ragione e vorrei dirlo al mio collega Fontana". Attesi anche, l'ucraina, il russoe il georgianoche, con le loro testimonianze, condivideranno il loro punto di vista sulla guerra e sulle conseguenze per le persone lesbiche, gay e trans: "La comunità Lgbt si unisce inper dimostrare che i diritti devono essere di tutti e di tutte, altrimenti sono privilegi", sottolinea la portavoce del Pride, citando le parole di Gino Strada . "Sarà unper capire che cosa significa fare l'attivista Lgbt in Paesi che vedono una forte influenza di governi repressivi e totalitari". Saranno due squadre di conduttori e conduttrici: prima Katia Follesa, Valeria Graci e Pietro Turano, poi Michela Giraud e Pierluca Mariti. Tra gli artisti presenti, Baby K, Michele Bravi, Emma Muscat Myss Keta , Immanuel Casto, le Karma B, Romina Falconi, Debora Villa e le drag di " Drag Race Italia ".