Un anno di storie da mettere in Luce!: il 2022 nei ritratti della speranza e del coraggio

Mustafa: dalla Siria alla nuova vita in Italia

La solidarietà "vince" la guerra in Ucraina

Gli imprenditori che puntano sulle mamme

Una donna trans alla corte del Papa

Mamma Jennifer: cacciata di casa e accolta Firenze

Al Jova Beach Party in carrozzina: la vittoria di Enrico

Federico Carboni, la libertà di morire

Il bambino ritrovato dei Super8

La truccatrice e il parrucchiere dei senzatetto

Il medico afghano arrivato in Italia

Un saggio, in un film che amo, dice: "Lala si può trovare anche negli, se solo uno si ricorda... di". Con l’inizio del 2023 molte delle tenebre che ci circondano, dal cambiamento climatico alla guerra, dalla fame e le carestie ai diritti calpestati, continuano a diffondersi, a dilagare, un’onda nera che attanaglia il mondo intero e di cui non si conosce inizio né fine. Ma nelle ombre più dense, più scure, brillano le luci più forti. Quello appena trascorso è stato un anno pieno di avvenimenti ma soprattutto è stato un: quelle che hanno segnato un’epoca, quelle che con gesti semplici hanno cambiato la loro o l’altrui vita, personaggi che ci hanno lasciato. Donne, uomini, persone queer, bambini, ragazze… Un anno di storie minute e giganti, belle e brutte, tristi e felici. Un anno di Luce! Per celebrare e ricordare il 2022 abbiamo scelto dieci storie, quelle che hanno segnato una svolta, un piccolo o grande cambiamento. Quelle che, insomma, hanno acceso una scintilla di speranza in un contesto di disperazione. E l’augurio, che vogliamo rivolgere a tuttə, è che quest’anno questi piccoli barlumi di gioia, di buone notizie, possano crescere, possano diventare tanti, in tutto il mondo, per spazzare via le tenebre. Perché un sorriso può illuminare anche la notte più buia.Il primo sorriso che ricordiamo, del 2022, è quello del bambino siriano Mustafa , 6 anni, nato senza arti superiori e inferiori a causa dei bombardamenti e della guerra in Siria. Il bambino e la sua famiglia, a gennaio dello scorso anno, sono stati trasferiti in Italia per iniziare una nuova vita nel nostro Paese . La foto che lo ritrae, felice, in braccio al, 35 anni, anche lui rimasto mutilato a causa delle bombe, scattata dal fotografo turco Mehmet Aslan, è un simbolo di amore e rinascita, della speranza negli occhi di un bambino che, dopo le macerie, guarda finalmente fiducioso al suo futuro E se di conflitti si parla, purtroppo non ci possiamo dimenticare che il 2022 è stato l'anno in cui laè tornata a scoppiare alle porte dell'Europa, in: a fine febbraio il mondo intero è stato scosso dalla notizia dell'invasione del Paese da parte delle truppe russe. Da quel momento, nel susseguirsi di bombe, missili e, purtroppo, morte e distruzione, si è però accesa la macchina della solidarietà internazionale: piccoli e grandi gesti di supporto alla popolazione colpita, da chi, anche nel nostro Paese, ha deciso di accogliere le famiglie sfollate, come quella di Mario Sabatino e sua moglie Olena , che hanno trovato rifugio a Firenze, ai personaggi famosi (ad esempio, che ha ceduto il suo account Instagram ad una dottoressa che salva donne incinte e neonati a Kharkiv) che hanno deciso di supportare la causa della popolazione ucraina, con donazioni, visite e appelli alla pace. La storia che vogliamo ricordare, per tenere alta l'attenzione su quello che ancora oggi è un conflitto aperto, è la storia di Sasha, una bimba di nove anni che ha perso il braccio in un bombardamento a Kiev mentre con la famiglia cercava di scappare dalla città. In ospedale la bimba aveva avanzato una richiesta commovente: " Potete regalarmi una protesi rosa con i fiorellini? ". Un desiderio esaudito in Italia, a Roma, dove la piccola è stata trasferita con la mamma.Che il nostro Paese abbia, o meglio, con le tutele che (non) supportano le donne chema vogliono comunque, è ormai un fatto assodato. Ma ci sono, anche in questo caso, esempi virtuosi che brillano per la loro lungimiranza: una di questi è Virginia Sciré , 43enne di Castelfranco Veneto, che nella sua azienda “Wear me” assume principalmente donne, giovani, possibilmente mamme. A nessuna viene chiesto di rinunciare alla propria vita familiare, né soprattutto alla propria maternità, pur di poter lavorare. Oppure c'è Simone Terreni , imprenditore toscano che lavora come managing director presso la VoipVoice di Montelupo Fiorentino (Empoli), che ha assunto Federica Granai, 27 anni nonostante fosse incinta. E c'è, ccon sé l'esperienza di donna di 40 anni assunta al nono mese di gravidanza, a 40 anni - checché ne dica Elisabetta Franchi, le quarantenni possono essere lavoratrici e neo mamme - da una società di consulenza aziendale di Torino.Siamo certe che, nonostante la gioia di averlo potuto incontrare, di avergli consegnato il suo libro, Alessia Nobile non si aspettasse certo di ricevere una lettera da, in cui il Pontefice le scrive che " Agli occhi di Dio siamo tutti suoi figli , e questo è quello che conta". La donna, transgender pugliese, prima ad ottenere il cambio di genere sui documenti nella Regione, si è sempre definita infatti una "Bambina Invisibile" tanto che questa definizione è diventata poi il titolo di un libro in cui ha ripercorso la sua esistenza, che ha regalato in udienza al Santo Padre. La sincerità e la spontaneità di Alessia hanno colpito e commosso Francesco, che a distanza di alcuni mesi ha voluto ricordare quell'incontro, scrivendolein cui, racconta "Mi ha infuso tanto coraggio e mi ha raccomandato di raccontarmi, senza smettere mai di farlo, a beneficio anche di quelle persone che vivono una esperienza come la mia e non hanno voce".Un altra storia minuta, un'altra scintilla di speranza, riguarda ancora una mamma: è quella accesa a Firenze e dintorni, da tutti i cittadini che hanno risposto, una giovane donna di 36 anni abbandonata dal compagno ad inizio gravidanza, che a giugno 2022 si è rivolta ai media per lanciare una richiesta disperata. Rimasta senza casa e senza lavoro, conda mantenere e crescere, Jennifer cercava urgentemente una sistemazione su Firenze, ma fino ad allora si era vista sbattere tante, troppe porte in faccia : "Purtroppoe sto avendo veramente tantaper noi". Una ricerca che avevamo deciso di rilanciare su Luce! e che, sin dal giorno successivo, ci aveva lasciate senza parole per la risposta ricevuta: centinaia di messaggi da parte di famiglie, cittadini e cittadine che volevano offrire un alloggio alle due.Un altro appello, un'altra richiesta, un'altra luce che si accende. Questa volta parliamo di Enrico, 57enne di Mantova che, grazie ad un articolo sul nostro canale è riuscito a realizzare il suo sogno: assistere al concerto di Jovanotti a Viareggio, durante il tour estivo "Jova Beach Party". Un sogno che per lui, in sedia a rotelle da decenni, sembrava sfumare di fronte a una burocrazia che a volte rappresenta un muro più difficile da buttar giù di quelli fisici. L'uomo si era rivolto a Luce! raccontando di non essere riuscito ad acquistare il suo biglietto, perché nonostante la sua disabilità - e a causa di questa - gli veniva chiesto di recarsi in una biglietteria fisica in Toscana per ottenere uno dei pochi biglietti riservati alle persone con problematiche di accesso. È così che, venuto a conoscenza del suo caso, il sindaco di Viareggio in persona,, si è interessato alla vicenda e ha contattato l'organizzatore dell’evento per far avere i biglietti ad Enrico e al suo accompagnatore, e dando la possibilità in questo modo al mantovano di godersi un'incredibile giornata al ritmo della musica di Jova.Ci sono storie, poi, che hanno un lieto fine anche se agli occhi di tanti non sembra tale. Storie che parlano della scomparsa, della morte, di persone. E allora dove sarebbe la bella notizia? Dov'è il 'lieto' in questa fine? È nel sorriso di Federico Carboni . Appena percettibile, forse lo si scorge nei suoi occhi, negli occhi di un uomo che ha rincorso la morte come liberazione, come pace, e che, primo in Italia, è riuscito a ottenerla tramite una procedura tanto discussa quanto ancora inattuata: il suicidio assistito . "", così si è fatto conoscere il 44enne tetraplegico marchigiano quando ha ottenuto il via libera, in una prima volta di portata storica per il nostro Paese, ha lottato 10 anni per liberarsi da quelle catene che lo tenevano in vita con enormi sofferenze. Poi l'Asur Marche ha detto sì e, dopo alcuni mesi ancora di rinvii e dolorosi ritardi, Mario/Federico il 17 giugno è finalmente riuscito a vincere la battaglia più importante della sua vita: quella per la libertà di scegliere, la libertà di morire. O di rinascere, chissà.Ci sono poi vicende così sorprendenti che sembrano uscite dalle favole. È il caso di Francesco, 63enne professore a Tor Vergata, bimbo nei primi anni Sessanta, che fino a qualche giorno fa era solo il piccolo protagonista di quattro bobine, pellicole 8 millimetri , scoperte nella bancarella di un mercato dell’usato di Montemurlo. A far sì che questi due individui distinti si scoprissero la stessa persona è stato, che ha comprato per curiosità (e per caso) le pellicole e una volta tornato a casa le ha posizionate nel suo proiettore. Così ha scoperto un bambino, al suo primo giorno di scuola nel 1965, alle elementari presso l’istituto religioso ‘Suore adoratrici del preziosissimo sangue di Cristo’ a Villa Colombaia, in via Santa Maria a Marignolle. Così ha deciso di scoprire chi fosse, oggi, quel bambino e grazie a un appello sui social, giostrandosi tra le decine di messaggi arrivati, ha letto quello di Ottavia, una donna la cui mamma si è riconosciuta nel video del saggio scolastico. Un giro veloce tra i contatti ed ecco spuntare, che oggi vive a Roma e insegna algebra all’Università di Tor Vergata. E che, naturalmente, è felicissimo che i suoi ricordi del tempo siano riemersi dal passato.Due vicende simili, di solidarietà, umanità e soprattutto due storie di chi ha un cuore grande, grandissimo.è una, che ha avviato un bellissimo progetto chiamatoe, come dice il nome, è dedicato alledi Bari. Grazie alla collaborazione con l’associazioneScaringi fa di tutto per restituire a queste persone la dignità ma anche la femminilità che, a causa della loro situazione di indigenza e povertà hanno perso ormai da troppo tempo. "Vedere negli sguardi di queste signore dall’aspetto trasandato tanta emozione, lo stupore di riscoprirsi belle e curate ha rafforzato in me la convinzione che la strada imboccata sia quella giusta". La stessa strada che, in una regione poco lontana, ha scelto di percorrere anche, che a Napoli ha messo il proprio mestiere di hairstylist a servizio degli ultimi, degli invisibili della società: da quasi un anno gira per le strade della sua città con una sedie pieghevole, un pettine e un paio di forbici per. Lo fa con un cappuccio sulla testa, una sciarpa a coprire il volto e il numero 10 sulle spalle, quello del “Dios”, Diego Armando Maradona.Infine, come una sorta di regalo di Natale, impossibile non citare la terribile vicenda di Mohammad Naderi , il medico e attivista afghano perseguitato dai talebani per le sue attività a favore dei diritti delle donne e per le collaborazioni con media italiani, che dopo quasi due anni è finalmente. Dopo la disperata fuga da Kabul, Mohammad, la moglie Masouda (anche lei medico) e la loro bambina di due anni sono riusciti a rifugiarsi a, dove Naderi ha trovato un impiego come. Nonostante la durezza del lavoro l'uomo ha sempre avuto chiaro in mente l'obiettivo da raggiungere: arrivare in Europa e ricominciare la loro vita. Grazie ai contatti con Quotidiano Nazionale, grazie ai nostri lettori e alla mediazione dell’Associazione Amad pochi giorni fa la richiesta di ingresso in Italia ha avuto finalmente esito positivo. Oggi Mohammad, la moglie e la loro bambina sono ospitati da Luca Foresti, amministratore del Centro Medico Santagostino, che ha fornito la prima assistenza alla famiglia dopo averne letto la storia.