Sanremo 2023: duetti, ospiti e tutto quello che c'è da sapere sulla serata delle cover

Non sempre uno più uno fa due. A Sanremo 2023 fa molto di più, soprattutto nella, la quarta della kermesse, in programma venerdì 10 febbraio quando al fianco di Amadeus ci sarà Chiara Francini come co-conduttrice. La serata dei duetti da qualche stagione si è fatta notare come uno degli appuntamenti più attesi e creativi del Festival. Un momento in cui si può finalmente cambiare discorso, mostrare altre angolazioni di questi battaglieri cantanti in lizza che per una sera, pur continuando a cantare, si prendono una pausa creativa dalla gara.Anche quest’anno le esibizioni divedranno i 28 artisti in gara dare il massimo per trasformare l’occasione offerta di apparire in maniera diversa alla platea (televisiva e non) in un piccolo – grande spettacolo che in pochi minuti deve svelare un progetto compiuto e polarizzare l’attenzione del pubblico, attingendo aldella musica degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, Novanta e Duemila.Anche in questo Sanremo numero 73 ci sono artisti che sfrutteranno l’occasione dellee dei duetti per attingere al proprio repertorio, tentando quindi con questa esibizione allargata di valorizzarlo ulteriormente. E’ il caso di, che con il duo di disc jockey milanesi Merk & Kremont (Federico Mercuri e Giordano Cremona) reinterpretano e legano insieme i loro successi, ma anche di Gianluca Grignani che rilegge con Arisa la sua avventura sanremese dei 1995 con la sua "Destinazione Paradiso", nonché di Anna Oxa che, insieme al versatile violoncellista e dj performer, ripropone una versione rivista e corretta della sua mitica "Un’emozione da poco", che la vide debuttare non ancora diciassettenne al festival del 1978.Per non dire della coppiache fondono in un’esibizione le loro "Luce" (tramonti a Nord Est) e "Di sole e d’azzurro", con cui si classificarono nelle prime due posizioni al Sanremo del 2001. Lo stesso discorso vale per iche, confonderanno insieme "La forza della vita", scritta nel 1992 insieme al paroliere fiorentino Beppe Dati, festeggia i suoi 30 anni e l’immortale "Anima mia", che invece è del 1973. Anche i redivivifesteggiano la ritrovata amicizia fra J-Ax e DJ Jad e voglia di lavorare insieme con un medley con the best of Articolo, che vedrà protagonista insieme a loro Fedez Altri due amici veri, Ariete Sangiovanni , si aggrappano a una versione generazione Z di "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato, Levante chiamaper spolverare di nuovo " Vivere" di Vasco Rossi. Il duodiventa un trio ricco di charme, grazie alla complicità della sempre affascinanteche canta insieme a loro il classico "Azzurro" di Vito Pallavicini e Paolo Conte. Anche iincrementano di uno il loro ensemble e con la sempre effervescente Ditonellapiaga rivisiteranno "Salirò" di Daniele Silvestri. Destano curiosità l’unione ideale fra Coma_Cose Baustelle alle prese con "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, ma anche la versione urban di "American woman" di Elodie con la rapper e icona body positive Big Mama (Marianna Mammone) e quella rock di "Quello che non c’è" degli Afterhours in cui gIANMARIA reincontra l’ex giudice di X Factor, Manuel Agnelli Sempre Baustelle, ma stavolta è l’irriverente brano "Charlie fa surf", cheha scelto di interpretare con una delle nuove band più fresche e sferzanti del momento: i. Il rappered Emma saranno accompagnati dal primo violino della Scala di Milanonell’interpretazione di "La fine" di Nesli., classe 2003 e terzogenito di Gigi D’Alessio duetterà con il chitarrista cantautoreproponendo "Oggi sono io" dello stesso Britti, mentresi concentra su un medley di Bennato che interpreterà insieme ae il Quartetto Flegreo.hanno scelto "Via del Campo" di Fabrizio De André,canterà con Noemi "L’amour toujours" di Gigi D’Agostino, mentre Marco Mengoni si affida all’accompagnamento delper esaltare "Let it be" dei Beatles. Di due gruppi milanesi ne fanno uno per l’occasione, stiamo parlando dei Modà che propongono "Vieni da me" della band di Francesco Sarcina. Mr. Rain ha sceltoper cantare insieme "Qualcosa di grande" di Cesare Cremonini, mentresi affida all’energia diper intonare l’inno ballerino "La notte vola" della più amata dagli italiani.L’irriverente Rosa Chemical ha invece scelto un’altra rosa, Rose Villain , che ha appena pubblicato il suo primo album "Radio Gotham", per interpretare la dirompente "America" di Gianna Nannini. Si tinge di Zucchero il duetto fraper "Hai scelto il diavolo in me", Tananai sceglie invece il primo ironico successo di Simone Cristicchi, "Vorrei cantare come Biagio Antonacci" medley che canterà con il rapper e dj ex Club Dogoe con. Infineche canta con"Cinque giorni di te e di me" dello stesso Zarrillo e un duetto all’insegna della romanità ribelle, urbana e di periferia, conche canta Ramazzotti con. Forse, in qualche modo, una sorta di ideale passaggio di testimone.Le cover sono state scelte dai 28 artisti in gara tra le canzoni più note uscite dagli anni Sessanta al 2009. L’ordine delle esibizioni sarà reso noto solo in serata, questo l’elenco dei duetti e delle cover in ordine alfabetico previsti nella quarta serata: 1. Ariete e Sangiovanni - "Centro di gravità permanente" (Franco Battiato) 2. Will e Michele Zarrillo - "Cinque giorni" (Michele Zarrillo) 3. Elodie e BigMama - "American woman" (Lenny Kravitz) 4. Olly e Lorella Cuccarini - "La notte vola" (Lorella Cuccarini) 5. Utimo e Eros Ramazzotti - Medley di Eros Ramazzotti 6. Lazza, Emma e Laura Marzadori - "La fine" (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro) 7. Tananai, Don Joe e Biagio Antonacci - "Vorrei cantare come Biagio" (Simone Cristicchi) 8. Shari e Salmo - "Hai scelto il diavolo in me" (Medley di Zucchero) 9. Gianluca Grignani e Arisa - "Destinazione paradiso" (Gianluca Grignani) 10. Leo Gassmann, Edoardo Bennato e Quartetto Flegreo - Medley di Edoardo Bennato 11. Articolo 31 e Fedez - Medley Articolo 31 12. Giorgia ed Elisa - "Luce - Tramonti a nord est" (Elisa) / "Di sole e d'azzurro" (Giorgia) 13. Colapesce Dimartino e Carla Bruni - "Azzurro" (Adriano Celentano) 14. I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi - "La forza della vita" (Paolo Vallesi) / "Anima mia" (I Cugini di Campagna) 15. Marco Mengoni & Kingdom Choir - "Let it be" (The Beatles) 16. gIANMARIA e Manuel Agnelli - "Quello che non c'è" (Afterhours) 17. Mr. Rain e Fasma - "Qualcosa di grande" (Cesare Cremonini) 18. Madame e Izi - "Via del campo" (Fabrizio De Andrè) 19. Coma_Cose e Baustelle - "Sarà perché ti amo" (Ricchi e Poveri) 20. Rosa Chemical e Rose Villain - "America" (Gianna Nannini) 21. Modà e Le Vibrazioni - "Vieni da me" (Le Vibrazioni) 22. Levante e Renzo Rubino - "Vivere" (Vasco Rossi) 23. Anna Oxa e Iljard Shaba - "Un'emozione da poco" (Anna Oxa) 24. Sethu & Bnkr44 - "Charlie fa surf" (Baustelle) 25. LDA e Alex Britti - "Oggi sono io" (Alex Britti) 26. Mara Sattei e Noemi - "L'amour toujours" (Gigi D'Agostino) 27. Paola e Chiara, Merk e Kremont - Medley di Paola e Chiara 28. Colla Zio e Ditonellapiaga - "Salirò" (Daniele Silvestri)