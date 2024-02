"Io sono Giorgia!": identikit, vita e idee di colei che sta per diventare la prima Premier donna d’Italia

"Sono Giorgia". Un libro, una donna, una vita

La comunità Lgbtq usa il rap contro la Meloni. Ma gli si ritorce contro…

Se i sondaggi, che non sono pubblicabili, hanno ragione, in Italia è possibile che a metà ottobre circa arrivi unamai verificatasi nella storia del nostro Paese. Il tetto di cristallo , cioè la possibilità delle donne di rompere un potere - quello politico - sempre maschile, si è rotto poche volte. Pochissime le donne all’Assemblea costituente, con un diritto di voto fresco fresco concesso solo nel 1946, al referendum Monarchia/Repubblica; per vedere una donna ministro si è dovuto attendere fino agli anni Settanta (, Dc) e, per vedere una donna presidente della Camera dei Deputati, più o meno gli stessi anni (, Pci, dal 1979 e per tre legislature).Poi, certo, ci sono state Irene Pivetti (1992-1994), presidente della Camera, Laura Boldrini (2013-2018) e, infine, la prima donna presidente del Senato,(2018-2022). Infine è arrivata anche la prima presidente donna della Corte costituzionale, Marta Cartabia , e molte donne sono diventate ministre (il record, in questo caso, spetta al governo Renzi, 2015-2017). Ma mai una donna è diventata Capo dello Stato e, fino ad oggi,, anche se diversi incarichi, ma solo esplorativi, sono stati affidati a donne (Jotti, Casellati, etc.). Ora, però, sembra proprio che stia per succedere. Solo che, per molti gruppi di donne femministe e pure per la comunità Lgbtq, l’idea stessa di vedere Giorgia Meloni diventare premier è pari a una iattura. Uno sciame sismico. Un’Apocalisse. Vediamo, allora, di capire(contestata a Napoli in occasione del comizio finale)."Io sono Giorgia". Tutto nasce con quella, ormai famosa,(Rizzoli, Milano, 2022). Uno stra-botto di copie vendute, una di quelle cose che, ai libri dei politici, non capitano mai, ma proprio mai: pubblicano libri su libri e, di fatto, non li legge nessuno o quasi nessuno. Lei, nella sinossi, dice: "Ho visto troppa gente parlare di me e delle mie idee per non rendermi conto di quanto io e la mia vita siamo in realtàche se ne fa. E ho deciso di aprirmi, di raccontare in prima persona, e". "In questo libro - e questa è invece la quarta di copertina – Giorgia Meloni parla per la prima volta di sé a tutto tondo. Delle sue radici, della sua infanzia e del suo rapporto con la mamma Anna, la sorella Arianna, i nonni Maria e Gianni e del dolore per l’assenza del padre; della passione viscerale per la politica, che dalla "sua" Garbatella l’ha portata prima al Governo della Nazione (scritto tutto in maiuscolo, antico vezzo della destra, ndr) come ministro e poi al; della gioia di essere madre della piccola Ginevra e della storia d’amore con Andrea; dei suoi sogni e del futuro che immagina per l'Italia e per l'Europa. Ma affronta anche, con la schiettezza e la chiarezza che la caratterizzano, temi complessi come la maternità , l’identità e la fede.Un racconto appassionato e appassionante, scandito nei titoli da quelnato per essere ironico ma diventato. Passato, presente e futuro del leader politico sul quale sono puntati gli occhi di molti, in Italia e non". Classe 1977, romana, una figlia, un compagno (non è sposata), una sorella e una madre cui è legatissima, la ‘bio’ di Giorgia Meloni si sa già. Quello che meno si sa è che, nel suo privato, la Meloni è spiritosa, accetta battute e sfottò di buon grado e che la faccia truce la lascia alle sue apparizioni pubbliche, ai comizi e ai talk. Insomma, nonostante le apparenze, la Meloni è moltodi quello che si pensa. Poi, però, ci sono i tormentoni e aiutano a costruire, a volte in bene, a volte in male. Quello della Meloni nasce da uno slogan che diventa subito meme. In un comizio, del 2019 a piazza San Giovanni a Roma la Meloni, coerentemente all’opposizione di tutti i governi che negli anni si sono via via succeduti, lancia quello slogan che diventa presto un brand: "".

La Meloni che fa arrabbiare e che scandalizza

La polemica sul diritto all’aborto 'conculcato'

Una frase rivelatrice e l’alleanza con Vox

Un profilo moderato sempre più accentuato

Gli euroscettici e poco atlantisti oggi sono altri

Le amicizie Ue e internazionali della Meloni

Le liasons dangereuses con Viktor Orban

Il tour Ue che prepara la premier in pectore

Il duoci scrive unsopra, lo fa ascoltare, il 26 ottobre, al pubblico delmilanese, frequentato spesso dai due ragazzi. Poi, arriva l’upload su YouTube. Ma è la domenica successiva, quando l’influencer, alfiere della comunità, ricondivide il video, che "Io sono Giorgia" inizia a riecheggiare sugli smartphone. L’opera di 'taglia e cuci' del comizio di Meloni voleva, rendendolo uno slogan musicale dei diritti degli omosessuali . Sotto le movenze, ripetute in loop, della leader di destra, la sua voce in synth cantava: "/ difenderemo la nostra identità". Erano gli ultimi mesi di vita pre-pandemica, che poi chiuse l’Italia in una lunga notte di tristezza e di solitudine. Ma l'originale resiste e rimbalza dagli altoparlanti dei bar, delle discoteche affollate sotto Natale. I meme, condivisi su Instagram con hashtag #iosonogiorgia, spopolano. Su TikTok, la, sfida in cui i giovani inventano balletti su quel brano, raggiunge milioni di visualizzazioni. Su YouTube il video di Mem & J macina 11 milioni di visite. Un comizio politico diventa la hit della stagione. Un unicum nella storia della discografia italiana. Solo che, anche quello, Meloni lo sa usare e sfruttare. Insomma,. "Il trend 'Io sono Giorgia' – raccontava, in un'intervista a QN Tommaso Longobardi, genius loci della politica sui social network - si sviluppa dopo un suo discorso a piazza San Giovanni e dopo una challenge nata su TikTok con gli influencer. L’obiettivo della challenge era quello di ridicolizzare il suo discorso, ma alla fine si rivelò un boomerang per chi la lanciò e divenneper Giorgia. Da lì fu u un’ascesa: tra remix, video di influencer e video montaggi di ogni tipo. Non ci fu nulla di studiato, se non rilanciare qualche simpatico video nato in Rete per incoraggiare il fenomeno". Da allora l’ascesa della Meloni e FdI (partito fondato nel 20" insieme all’amico Guido Crosetto e Ignazio La Russa, Fabio Rampelli e pochi altri) è stata irresistibile. La 45enne ha preso FdI al 4%, intorno la soglia di sopravvivenza, e lo ha portato – almeno negli ultimi sondaggi pubblicabili –(il risultato delle elezioni, si vedrà).Solo che la Meloni scandalizza . Cantanti (dalla trapper Elodie alla melodica Laura Pausini, fino alla rockettara Loredana Berté) vivono comela possibilità che diventi premier. La nota influencer Chiara Ferragni ha imbastito sui social una vera e propriaMeloni premier (però ai punti ha vinto Giorgia), in particolare perché "offende i diritti delle donne e vuole conculcare il diritto all’aborto ". Registi, attori, altri cantanti e, ma anche della, dicono, in buona sostanza, che se la Meloni diventasse premier "lutti infiniti addusse" alla povera Italia. La, ovviamente, si è scatenata, con tutte le donne contro di lei, in prima fila. Le, ovviamente, pure. Parlano di "trionfo del patriarcato" e di "delegittimazione della donna", con la Meloni a Palazzo Chigi.In particolare, durante la campagna elettorale, la polemica si è concentrata sul diritto all’aborto che la Meloni e FdI vorrebbero, secondo le detrattrici, limitare, conculcare, se non abolire. Lei ha risposto, più volte: "Non ci penso neppure, voglio, voglio solo dare alle donne anche il”. Scoppia il caso delle Marche, regione governata da Francesco Acquaroli (FdI) che, per l’accusa,il diritto all’aborto. Peccato che la difficoltà ad abortire nelle Marche è praticamente inferiore a quella che trovano, le donne partorienti, nella rossa Emilia-Romagna, dove pure di ostacoli a tale diritto ce ne sono. In buona sostanza, normale polemica politica si somma, e si confonde, con dosi di forte. Che la sinistra le usi e faccia il suo mestiere ci sta (le elezioni è a la guerre comme a la guerre) ma che le femministe – certo, non tutte, ma molte – usino gli stessi argomenti fa un po’ sorridere. Ma quali sono i veri pensieri di Giorgia Meloni su questi temi, oltre che su molti altri? Vediamoli.L’ultima l’ha detta martedì 20 settembre, a cinque giorni dal voto. Giorgia Meloni, da leader di Fratelli d'Italia, in un’intervista all’agenzia spagnola Efe auspica che la vittoria del suo partito "possa aprire la strada atra pochi mesi". Poi prova a rassicurare l'Ue: "Non siamo affatto contro l'Europa, ma per un'Europa più efficiente", replicando a una frase dal sen fuggita: "", frase di stampo decisamente salviniano. Il guaio è che "aprire la strada a qualcosa" in Spagna si traduce, dallo spagnolo all’italiano, con la speranza di un’affermazione del, guidato da Santiago Abascal. In Spagna si rivoterà presto per le elezioni politiche e Vox con Fratelli d’Italia ha, storicamente, ottimi rapporti. Le previsioni dicono che(proprio come FdI in Italia), scalzando dal potere i socialisti di Pedro Sanchez, anche se, per governare, dovrà fare un patto coi popolari (in ogni caso, si vota a metà del 2023, si vedrà).Il discorso spagnolo della Meloni era, oggettivamente, privo di zone grigie e articolato per coppie antitetiche, seguendo la, politicamente la più radicale esistente. Lo aveva reso chiaro lei stessa: "Non ci sono mediazioni possibili, o si dice sì o si dice no.alla famiglia naturale alla, sì alla identità sessuale,, sì alla cultura della vita, no a quella della morte!". Sempre a Marbella, la leader di Fratelli d’Italia ha lisciato gli animi dei sostenitori delle, una punta di islamofobia: "Sì ai valori universali cristiani, no alla violenza islamista". Largo spazio anche ad alcuni temi caldi della sua campagna internazionale: "Sì alle frontiere sicure , no alla immigrazione massiva". E ancora: "Sì al lavoro per i nostri cittadini, no alla finanza internazionale". Infine, il gran finale:e i vecchi nemici, i burocrati di Bruxelles: "Sì alla sovranità del popolo, no ai burocrati di Bruxelles, sì alla nostra civiltà e no a chi vuole distruggerla".Certo è che, Giorgia Meloni, con quel discorso ha un po’ tradito il suoe di spostamento al centro dell’asse politico (e pure istituzionale) che, invece, ora che è impegnata nella corsa alle elezioni politiche sta compiendo con gran abilità. Nel senso che Meloni, suiè rimasta, coerentemente, quello che è mentre sui rapporti politici – interni e, soprattutto, internazionali – è molto cambiata. Insomma, qual è il vero volto della Meloni? Quello filo-occidentale e filo-atlantico, sulla guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia, ma anche quello filo-europeista sulla volontà di non fare extradeficit e pure sul tetto al prezzo del gas o quella testimoniata dal video girato in Spagna che pure ha fatto, in pratica, il giro del mondo? Al netto delle opinioni sulla guerra e dei sentiment, è importante non dimenticare lada cui Meloni proviene e leche ha portato avanti negli ultimi anni: l’, la difesa dei valori della famiglia tradizionale, il favor agli schieramenti pro-vita , per lo più di matrice cattolica, come il Popolo della Famiglia, l’enfasi sullae la professione della sua fede cattolica rappresentano il core business della sua comunicazione politica. Quindi non si può chiedere alla Meloni di dimenticare quello che è o diventare un’altra cosa e le parole del “discorso di Marbella” dimostrano che, con buona pace dei teorici del "doppio volto", Meloni è sempre rimasta: la mamma, la donna, la cristiana. Invece, non è più (o almeno non sembra più...) il baluardo del sovranismo euroscettico in salsa italiana, anzi.Mentre gli altri due leader della coalizione di centrodestra, Salvini e Berlusconi, per motivi diversi, hanno mostrato molte, la Meloni ha scelto di giocare a carte scoperte e non concedere spazio ad alcuna ambiguità. Ha sempre sposato, sin dall’inizio del conflitto, rimarcando la necessità di evitare che l’Italia possa trasformarsi nel "ventre molle" dell’Occidente, allineandosi all’indirizzo del governo Draghi, pur standone all’opposizione: un atteggiamento strategico e prudenziale che le è valso un’importante crescita nei sondaggi. Inoltre pure le ultime elezioni amministrative suggeriscono che Meloni abbiapotenziali. Fratelli d’Italia continua a mietere consensi senza soluzione di continuità: ha sorpassato la Lega in 22 capoluoghi di provincia su 26 e, già all’indomani della caduta del governo, dello scioglimento delle Camere e dell’Election Day, è stato chiaro che la Lega ha abbandonato il ruolo di azionista di maggioranza del centrodestra, ruolo che aveva conservato dal 2019 al 2021. Insomma, la Meloni sta: sa che le possibilità di prevalere, nelle politiche, sono altissime, e se nel prossimo futuro dovesse vedersi accordato un mandato per la formazione di un governo, dovrà farsi trovare pronta e irrobustire la sua capacità di sintesi. Trovare unanon sarà semplice, non perché Lega come FI perdono colpi; lei, da politica navigata, ne è ben consapevole: all’occorrenza, è pronta a accordarsi pure con alleati insospettabili, almeno ad oggi, come ad esempio il Terzo Polo Di sicuro ladella Meloni è molto cambiata, si è spostata e si è moderata. Lo dimostra, innanzitutto, il rapporto di amicizia ormai solida con i(oggi all’opposizione dell’amministrazione Biden, ma prontio a tornare al governo), e i rapporti con gli uomini di Biden sono cosa nota. Come pure quelli con la Nato, l’alleanza militare strategica di cui l’Italia fa parte che è anche “l’ombrello protettivo” dell’Europa atlantica nei confronti di una Russia in fase sempre più aggressiva, come dimostra lae pure molte altre mosse. Ma la Meloni ha intessuto, negli ultimi mesi, rapporti di buon vicinato anche con la grande famiglia del(presidente del Ppe il tedesco Manfred Weber, presidente dell’Assemblea dell’Europarlamento, Roberta Metsola, presidente commissione Ue, Ursula von der Leyen : due tedeschi su tre, la Metsola è maltese e nota per le sue posizioni proprio su un tema come l’aborto…) e lo testimonia ogni giorno che passa. Del resto, un PPE in crisi di consensi e governi amici cerca la riscossa proprio con la vittoria di FdI e della Meloni in Italia e di Vox in Spagna. E questo nonostante la Meloni sia la presidente di unche si chiama "". Il quale gruppo (ECR in sigla) vede al suo interno partiti e governi 'di destra-destra' (i polacchi, i cechi, etc.). Inoltre, tale gruppo, per quanto non sia affatto sovrapponibile con il gruppo dove siede la Lega (Identità e democrazia) e, soprattutto, il Front National di Marine Le Pen (altra donna che, sull’aborto, ha posizioni intransigenti quanto reazionarie…), oltre al partito di estrema destra tedesco, l’Afd, noto per le sue simpatie para-naziste. Peraltro, dal Nord Europa, segnatamente dalla, sono arrivate altre buone nuove per la Meloni. Per dire, domenica scorsa, le elezioni politiche le ha vinte, diventando il primo partito svedese, un: si chiama Partito democratico, ma di 'democratico' ha solo il nome (viene, in buona sostanza, da gruppuscoli neo-nazisti), il cui leader, Jimmie Akesson, ha sconfitto il PDS, cioè una socialdemocrazia dall’antica nobiltà e lignaggio, quella svedese di Olof Palme e altri.Certo la democrazia ha fatto il suo corso pure in, dove Fidez, il partito del premier le elezioni le ha vinte più volte, ma ora è finito sotto durissimein quanto l’Europa, dopo aver accolto a braccia aperte Paesi come l’Ungheria, la Ceca, la Polonia, la Romania, la Bulgaria (e pure i paesi baltici), ora ha scoperto una verità chiara da anni. Orban, a casa sua, conculca e fa(libera stampa, libera magistratura, libero diritto di riunione e di associazione, diritti delle persone Lgbtq diritto all’aborto , etc.) e, di fatto, governa il Paese europeo con un pugno di ferro degno delle peggiori autocrazie non Ue (Russia, Turchia, Egitto e via in peggio dicendo). E qui scatta un altro problema perché non solo la Lega di Salvini, ma anche FdI della Meloni, sono, anche se con molte differenze. La Lega sposa la politica di Orban in tutto e per tutto mentre la Meloni, anche qui, ha posizioni molto più sfaccettate. Infatti, non solo il leader ungherese non fa parte della famiglia dell’ECR, perché soprattutto polacchi e cechi non ne vogliono proprio sapere di metterselo in casa (il problema, in questo caso, non sono le posizioni sullo stato di diritto, ma quelle), ma anche perché la Meloni ne diffida.Insomma, da un lato ne difende la sovranità, dall’altrodi democrazia. Tanto che, se mai diventerà premier, il primo tour della(e 'de destra') dell’Italia, oltre a uno scontato viaggio nelle capitali mondiali, la Meloni non lo farà – come pure aveva pensato in un primo momento – nelle capitali dell’Est (Europa), dove è zeppa di storici amici, ma nelche ancora regge, nonostante tutto, le sorti della Ue attuale. E, quindi, in Germania – dove governa la Spd, insieme ai Verdi e ai Liberali - e in Francia, dove il presidente, appena riconfermato, è il progressista ma non di sinistra Macron - oltre che nella Gran Bretagna della nuova premier tory, Liz Truss, un'altra donna. Come è donna pure la premier finlandese, Sanna Marin , che ha pur detto che "il risultato delle elezioni italiane andrà rispettato, chiunque vinca, compresa la Meloni" (la Marin è un’altra fiera socialdemocratica). E come sono donne molte altre importanti leader di molti altri Paesi stranieri., e da sempre, una prima ministra donna. Forse è il caso che arrivi, forse no, ma di certo Giorgia Meloni va – e andrà – giudicata per quel che è, quello che dice e ciò che, nel caso, farà. Senza pregiudizi, ideologici o di altro tipo, e senza finti peli sullo stomaco. I quali, di solito, come si sa, sono appannaggio dei maschietti…